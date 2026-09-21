Erlent

Snið­ganga Hvíta húsið

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Það var fátt um manninn í tilviki fréttafólks í Hvíta húsinu í dag.
Það var fátt um manninn í tilviki fréttafólks í Hvíta húsinu í dag. AP Photo/Jose Luis Magana

Bandarísku fréttastöðvarnar Fox News, ABC, CBS og NBC hafa samþykkt að hætta að flytja fréttir af Hvíta húsi Donalds Trump Bandaríkjaforseta í mótmælaskyni við ákvörðun Hvíta hússins um að meina fréttafólki CNN, Politico og MS Now inngöngu í Hvíta húsið og á viðburði á vegum þess.

Trump tilkynnti á Truth Social á föstudag að fjölmiðlunum þremur yrði tafarlaust meinaður aðgangur að Hvíta húsinu. Sagði hann ítrekuðum falsfréttum um ríkisstjórn hans, hann sjálfan og Bandaríkin um að kenna. Miðlarnir hafa síðan höfðað mál gegn forsetanum vegna þessa, segja málið varða stjórnarskrá Bandaríkjanna sem og grunngildi landsins.

Í umfjöllun Guardian um málið kemur fram að ABC, CBS, Fox News og NBC myndi með CNN sameiginlega fréttaveitu sem skiptist á að sjá um sjónvarpsútsendingar frá viðburðum forsetans. Nú muni fréttaveitan ekki fjalla um þá viðburði í samstöðu með CNN. Þannig gátu áhorfendur í Bandaríkjunum því aðeins séð Trump vígja nýjan þyrlupall við Hvíta húsið í dag en ekki heyrt neitt hljóð í honum í dag.

Þá studdu aðrir fjölmiðlar en sjónvarpsstöðvar einnig við sniðgönguna, þar á meðal dagblöðin Washington Post og New York Times auk fréttaveitunnar Associated Press. Miðlarnir sögðu í yfirlýsingu að þeir myndu ekki birta eða dreifa myndum sem teknar voru af ljósmyndurum Hvíta hússins í dag, þar með talið myndir af viðburðurm forsetans á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York.

Á Truth Social í kjölfarið varði Trump ákvarðanir sínar og fullyrti að bann hans væri ekki „árás á frjálsa fjölmiðla“ heldur væri það til að bregðast við ógnum við „þjóðaröryggi.“ Þess er getið í umfjöllun Guardian að forsetinn haf beitt sömu rökum nýlega til að réttlæta byggingu sigurboga og danssalar í Hvíta húsinu.

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Trump rekur CNN og fleiri fjölmiðla úr Hvíta húsinu

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur tekið ákvörðun um að fjölmiðlunum CNN, Politico og MSNOW verði tafalaust bannaður aðgangur að Hvíta húsinu. Hann sakar blaðamenn miðlanna um að hafa ítrekað birt falsfréttir er varða ríkisstjórn hans, hann sjálfan sem og Bandaríkin. Með þessu bætast blaðamenn miðlanna í sístækkandi hóp þeirra sem mega ekki stíga fæti inn á blaðamannafundi forsetans.

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