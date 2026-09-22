Í leyfi á meðan kosningasvik eru til rannsóknar Kjartan Kjartansson skrifar 22. september 2026 14:28 Ásakanir um kosningasvik gætu gert Vinstriflokki Nooshi Dadgostar erfiðara um vik að mynda ríkisstjórn með jafnaðarmönnum. Vísir/EPA Þingmaður Vinstriflokksins í Svíþjóð sem virðist hafa notið góðs af kosningasvindli segist ætla í leyfi á meðan lögregla rannsakar málið. Hann segist ekki hafa komið nálægt svindli og engar upplýsingar hafa enn bendlað hann persónulega við það. Sænsk yfirvöld rannsaka nú kæru vegna þingkosninganna sem fóru fram á sunnudag fyrir rúmri viku. Kjósendur í Dölunum í Norður-Svíþjóð eru sagðir hafa fengið greitt fyrir að greiða Mohamed Abdukardir Ali, frambjóðanda Vinstriflokksins, atkvæði. Maria Forsberg, framkvæmdastjóri Vinstriflokksins, greindi frá því í dag að Ali færi í leyfi og tæki ekki sæti á þingi þegar það kemur saman. Flokkurinn tæki málinu grafalvarlega og ætlaði sér að aðstoða lögreglu við rannsóknina. Ásakanirnar komu fyrst fram í umfjöllun blaðanna Aftonbladet og Dagens nyheter. Lögregla í Bergslagen sem sögð hafa fengið ábendingu um einstakling sem æki um með kjörseðla þar sem búið var að merkja við nafn Ali. Einnig hefði sést til einstaklinga sem var ekið í bílnum og reiðufé tekið út úr hraðbönkum. Síðarnefnda blaðið segir að Ali hafi verið lítt þekktur þegar hann náði kjöri á sænska þingið í síðustu viku. Hann hafi aðeins fengið sænskan ríkisborgararétt í febrúar og hafi átt í fjárhagskröggum. Þingsætið vann hann í krafti persónukjörs. Vill að vinstrimenn standi með Ali Ali harðneitar sök og fullyrðir að hvorki lögregla né yfirvöld hafi sett sig í samband við sig. Lars Ohly, fyrrverandi leiðtogi Vinstriflokksins, hvatti flokksmenn til þess að standa með Ali og að hrapa ekki að ályktunum um hvað gekk á í kjördæminu. „Maður ætti ekki að ganga út frá því að glæpur hafi verið framinn. Það gæti verið eitthvað sem fólk sem hefur horn í síðu Vinstriflokksins dregur fram.“ Vinstriflokkurinn hreinsaði framboðslista sína af nokkrum fjölda frambjóðenda vikurnar fyrir kjördag. Sumir þeirra höfðu lofað Vladímír Pútín, forseta Rússlands, og Hamas-samtökin í Palestínu. Svíþjóð Þingkosningar í Svíþjóð Mest lesið Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Innlent Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum Innlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Erlent „Skólinn okkar er alltof lítill“ Innlent Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Innlent Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Innlent Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Innlent Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Innlent Fleiri fréttir Í leyfi á meðan kosningasvik eru til rannsóknar Bein útsending: Ræða Trumps á allsherjarþinginu Bretar ætla að aðstoða Sáda gegn Hútum Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Rétta yfir konu spænska forsætisráðherrans Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Stefna að tveimur nýjum herstöðvum á Grænlandi Sniðganga Hvíta húsið Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur Höfða mál gegn Trump vegna bannsins Pútín sló öll met Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Noregur og Kanada auka samstarf í varnarmálum Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Kallar kosningarnar „hörmung“ en heitir því að fara ekki fet Senda Trump pillu vegna Ameríkukorts „Myndi ekki skrifa undir samkomulag ef það væri ekki gott“ Framtíð kanslarans í húfi Ætlar sér að skipa „gervigreindarkeisara“ Sérstakt veiðileyfi gefið út eftir að hákarl banaði sundmanni á sjötugsaldri Utanríkisráðherra Úkraínu lýsir yfir gríðarlegu þakklæti Vissi að viðræðum miðaði fram „þrátt fyrir skrítin kort“ Glæpahópurinn 764: Átján ára í tíu ára fangelsi fyrir tilraunir til manndráps og nauðgun á netinu Løkke um samninginn: „Næsta vika getur orðið góð vika“ Bandaríkin hafi samið við Danmörku um Grænland Íhuga að fara nýja leið og bjóða Rússum viðskiptasamninga Trump rekur CNN og fleiri fjölmiðla úr Hvíta húsinu Andersson fær stjórnarmyndunarumboðið Sjá meira