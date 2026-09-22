Erlent

Í leyfi á meðan kosninga­svik eru til rann­sóknar

Kjartan Kjartansson skrifar
Ásakanir um kosningasvik gætu gert Vinstriflokki Nooshi Dadgostar erfiðara um vik að mynda ríkisstjórn með jafnaðarmönnum.
Ásakanir um kosningasvik gætu gert Vinstriflokki Nooshi Dadgostar erfiðara um vik að mynda ríkisstjórn með jafnaðarmönnum. Vísir/EPA

Þingmaður Vinstriflokksins í Svíþjóð sem virðist hafa notið góðs af kosningasvindli segist ætla í leyfi á meðan lögregla rannsakar málið. Hann segist ekki hafa komið nálægt svindli og engar upplýsingar hafa enn bendlað hann persónulega við það.

Sænsk yfirvöld rannsaka nú kæru vegna þingkosninganna sem fóru fram á sunnudag fyrir rúmri viku. Kjósendur í Dölunum í Norður-Svíþjóð eru sagðir hafa fengið greitt fyrir að greiða Mohamed Abdukardir Ali, frambjóðanda Vinstriflokksins, atkvæði.

Maria Forsberg, framkvæmdastjóri Vinstriflokksins, greindi frá því í dag að Ali færi í leyfi og tæki ekki sæti á þingi þegar það kemur saman. Flokkurinn tæki málinu grafalvarlega og ætlaði sér að aðstoða lögreglu við rannsóknina.

Ásakanirnar komu fyrst fram í umfjöllun blaðanna Aftonbladet og Dagens nyheter. Lögregla í Bergslagen sem sögð hafa fengið ábendingu um einstakling sem æki um með kjörseðla þar sem búið var að merkja við nafn Ali. Einnig hefði sést til einstaklinga sem var ekið í bílnum og reiðufé tekið út úr hraðbönkum.

Síðarnefnda blaðið segir að Ali hafi verið lítt þekktur þegar hann náði kjöri á sænska þingið í síðustu viku. Hann hafi aðeins fengið sænskan ríkisborgararétt í febrúar og hafi átt í fjárhagskröggum. Þingsætið vann hann í krafti persónukjörs.

Vill að vinstrimenn standi með Ali

Ali harðneitar sök og fullyrðir að hvorki lögregla né yfirvöld hafi sett sig í samband við sig.

Lars Ohly, fyrrverandi leiðtogi Vinstriflokksins, hvatti flokksmenn til þess að standa með Ali og að hrapa ekki að ályktunum um hvað gekk á í kjördæminu.

„Maður ætti ekki að ganga út frá því að glæpur hafi verið framinn. Það gæti verið eitthvað sem fólk sem hefur horn í síðu Vinstriflokksins dregur fram.“

Vinstriflokkurinn hreinsaði framboðslista sína af nokkrum fjölda frambjóðenda vikurnar fyrir kjördag. Sumir þeirra höfðu lofað Vladímír Pútín, forseta Rússlands, og Hamas-samtökin í Palestínu.

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