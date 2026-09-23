Innlent

Ætluðu að setja lög á verk­fall flug­virkja

Árni Sæberg skrifar
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra. Anton Brink

Ríkisstjórn Íslands afgreiddi frumvarp Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra um lög um bann við verkfallsaðgerðum flugvirkja í morgun, áður en flugvirkjar aflýstu verkfalli sínu í kjölfarið.

Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands, sagði það ekki óvænt að setja eigi lög á verkfall flugvirkja, í samtali við Vísi. Hann sagði engan hafa haft samband við félagið vegna þess og samninganefnd hefði ekki verið í sambandi við ríkissáttasemjara frá því í gær. Verkfallið hófst á miðnætti.

„Þetta er það sem lá fyrir og ég bjóst við, það er þannig, það lá í loftinu,“ segir Óskar í samtali við fréttastofu.

Athugasemd: Fréttin var uppfærð eftir að flugvirkjar aflýstu verkfalli sínu upp úr klukkan 11. Það hafði staðið frá miðnætti.

Hann vísaði að því loknu í yfirlýsingu frá félaginu sem send var út í gær. Þar kemur fram að félagið hafi átt í virku samtali í gær og

Þau hafi boðist til að fresta aðgerðum um tvær vikur yrði unnið að markvissum og stífum samningsviðræðum á grundvelli miðlunartillögu ríkissáttasemjara. Því boði hafi verið hafnað af hálfu Icelandair í gær.

„Flugvirkjafélag Íslands lýsir yfir miklum vonbrigðum með niðurstöðu gærdagsins. Það er döpur niðurstaða að þrátt fyrir þann vilja hafi ekki tekist að ná samkomulagi. Flugvirkjafélag Íslands mun áfram leggja áherslu á að leita lausnar við samningaborðið og er tilbúið til viðræðna þegar vilji er til staðar af hálfu beggja samningsaðila. Það þarf tvo til að ná samkomulagi. Flugvirkjafélagið hefur sýnt að það er tilbúið að halda áfram að leita lausnar,“ segir að lokum í yfirlýsingunni.

Litið til eldra frumvarps

Samkvæmt heimildum Vísis var litið til frumvarps um bann við verkfalli flugvirkja frá árinu 2014 við gerð frumvarps innviðaráðherra. Það frumvarp varð aldrei að lögum þar sem verkfallinu var aflýst áður en til þess kom.

Því frumvarpi var útbýtt þann 18. júní árið 2014 en verkfall flugvirkja hafði hafist tveimur dögum áður. Samkvæmt frumvarpinu átti bann við vinnustöðvun að taka gildi á sama tíma og lögin og samningsaðilum var veittur frestur til 1. júlí sama árs til þess að ná saman. Eftir þann dag átti deilan að fara fyrir gerðardóm, sem átti svo að komast að niðurstöðu um kjör flugvirkja fyrir 1. ágúst þess árs.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Kjaramál Icelandair

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið