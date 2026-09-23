Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Árni Sæberg skrifar 23. september 2026 09:37 Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra. Anton Brink Ríkisstjórn Íslands afgreiddi frumvarp Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra um lög um bann við verkfallsaðgerðum flugvirkja í morgun, áður en flugvirkjar aflýstu verkfalli sínu í kjölfarið. Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands, sagði það ekki óvænt að setja eigi lög á verkfall flugvirkja, í samtali við Vísi. Hann sagði engan hafa haft samband við félagið vegna þess og samninganefnd hefði ekki verið í sambandi við ríkissáttasemjara frá því í gær. Verkfallið hófst á miðnætti. „Þetta er það sem lá fyrir og ég bjóst við, það er þannig, það lá í loftinu,“ segir Óskar í samtali við fréttastofu. Athugasemd: Fréttin var uppfærð eftir að flugvirkjar aflýstu verkfalli sínu upp úr klukkan 11. Það hafði staðið frá miðnætti. Hann vísaði að því loknu í yfirlýsingu frá félaginu sem send var út í gær. Þar kemur fram að félagið hafi átt í virku samtali í gær og Þau hafi boðist til að fresta aðgerðum um tvær vikur yrði unnið að markvissum og stífum samningsviðræðum á grundvelli miðlunartillögu ríkissáttasemjara. Því boði hafi verið hafnað af hálfu Icelandair í gær. „Flugvirkjafélag Íslands lýsir yfir miklum vonbrigðum með niðurstöðu gærdagsins. Það er döpur niðurstaða að þrátt fyrir þann vilja hafi ekki tekist að ná samkomulagi. Flugvirkjafélag Íslands mun áfram leggja áherslu á að leita lausnar við samningaborðið og er tilbúið til viðræðna þegar vilji er til staðar af hálfu beggja samningsaðila. Það þarf tvo til að ná samkomulagi. Flugvirkjafélagið hefur sýnt að það er tilbúið að halda áfram að leita lausnar,“ segir að lokum í yfirlýsingunni. Litið til eldra frumvarps Samkvæmt heimildum Vísis var litið til frumvarps um bann við verkfalli flugvirkja frá árinu 2014 við gerð frumvarps innviðaráðherra. Það frumvarp varð aldrei að lögum þar sem verkfallinu var aflýst áður en til þess kom. Því frumvarpi var útbýtt þann 18. júní árið 2014 en verkfall flugvirkja hafði hafist tveimur dögum áður. Samkvæmt frumvarpinu átti bann við vinnustöðvun að taka gildi á sama tíma og lögin og samningsaðilum var veittur frestur til 1. júlí sama árs til þess að ná saman. Eftir þann dag átti deilan að fara fyrir gerðardóm, sem átti svo að komast að niðurstöðu um kjör flugvirkja fyrir 1. ágúst þess árs. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Kjaramál Icelandair Mest lesið Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Fella niður 26 flugferðir Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Innlent „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Innlent Segir stóra ákvörðun framundan Erlent Fleiri fréttir Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Flugvirkjar aflýsa verkfalli Foreldrar geti nú stillt útlit og falið hvatningu í Læsi Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Hvannadalshnjúkur lækkar Líkamsárás í Breiðholti Fella niður 26 flugferðir Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Hjól Eyjabarna skrúfuð í sundur Lögreglan leitar að Arturas Flugfreyjur og flugmenn styðja flugvirkja Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Bein útsending: Kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Sjá meira