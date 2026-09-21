Erlent

Pútín sló öll met

Samúel Karl Ólason skrifar
Vladimír Pútín ætti að fagna úrslitum kosninga helgarinnar.
Vladimír Pútín ætti að fagna úrslitum kosninga helgarinnar. AP/Alexander Kazakov, Sputnik.

Flokkur Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, hefur unnið metfjölda þingsæta í kosningunum sem haldnar voru í Rússlandi um helgina. Sameinað Rússland mun væntanlega stjórna 355 af 450 þingsætum í Dúmunni, neðri deild rússneska þingsins, miðað við talin atkvæði þegar búið var að telja 95 prósent greiddra atkvæða.

Flokkurinn var áður var með 310 sæti en enginn flokkur hefur áður haft 355 þingsæti í Dúmunni, samkvæmt rússnesku fréttaveitunni RIA. Þessi þingmannafjöldi gerir flokki Pútíns áfram kleift að breyta stjórnarskrá Rússlands án að komu annarra flokka.

Kjörsókn á að hafa verið 59.32 prósent, sem er einnig met, samkvæmt Ellu Pamfilova, formanni yfirkjörstjórnarinnar.

Eftirlitsaðilum frá Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu var ekki boðið að fylgjast með kosningunum. Talsmenn utanríkisráðuneytis Rússlands hafa sakað stofnunina um tvískinnung vegna gagnrýni á fyrri kosningar í Rússlandi. AP-fréttaveitan hefur eftir Pere Joan Pons, forseta ÖSE, að þetta brjóta gegn aðildarsáttmála stofnunarinnar, sem Rússar hafa skrifað undir.

Þetta eru fyrstu kosningarnar í Rússlandi síðan innrásin var gerð í Úkraínu. Framkvæmd þeirra var stýrt nákvæmlega af yfirvöldum í Rússlandi og hafði andstæðingum ríkisstjórnar Pútíns verið meinað að bjóða sig fram.

Einnig metsigur í Tététínu

Ramzan Kadyrov, leiðtogi Téténíu og náinn bandamaður Vladimírs Pútín, hlaut afgerandi sigur í kosningum helgarinnar. Hann var endurkjörinn leiðtogi ríkisins með nærri því hundrað prósent atkvæða, samkvæmt yfirkjörstjórn Rússlands.

Einræðisherrann hefur stjórnað Téténíu frá árinu 2004 þegar faðir hans, Akhmat, var myrtur í sprengjuárás.

Ramzan Kadyrov, einræðisherra Téténíu.EPA/MIKHAIL METZEL, SPUTNIK

Kadyrov fékk, samkvæmt frétt RIA, 99,85 prósent greiddra atkvæða í kosningum helgarinnar og mun því sitja fimmta kjörtímabilið. Árið 2021 fékk hann 99,73 prósent atkvæða og 94,8 prósent árið 2016. Það ár voru fyrstu kosningarnar haldnar í Téténíu en Kadyrov hefur haldið því fram að það hafi verið hann sjálfur sem hafi átt hugmyndina að því að leiðtogi Téténíu ætti að vera kosinn af íbúum landsins.

Í frétt Retuers er tekið fram að alþjóðlegir eftirlitsaðilar hafi um árabil gagnrýnt framkvæmd kosninga í Téténíu harðlega. Kadyrov, sem hefur einnig verið gagnrýndur fyrir mikið harðræði, hefur þó ávallt hafnað slíkri gagnrýni.

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