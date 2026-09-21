Pútín sló öll met Samúel Karl Ólason skrifar 21. september 2026 09:49 Vladimír Pútín ætti að fagna úrslitum kosninga helgarinnar. AP/Alexander Kazakov, Sputnik. Flokkur Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, hefur unnið metfjölda þingsæta í kosningunum sem haldnar voru í Rússlandi um helgina. Sameinað Rússland mun væntanlega stjórna 355 af 450 þingsætum í Dúmunni, neðri deild rússneska þingsins, miðað við talin atkvæði þegar búið var að telja 95 prósent greiddra atkvæða. Flokkurinn var áður var með 310 sæti en enginn flokkur hefur áður haft 355 þingsæti í Dúmunni, samkvæmt rússnesku fréttaveitunni RIA. Þessi þingmannafjöldi gerir flokki Pútíns áfram kleift að breyta stjórnarskrá Rússlands án að komu annarra flokka. Kjörsókn á að hafa verið 59.32 prósent, sem er einnig met, samkvæmt Ellu Pamfilova, formanni yfirkjörstjórnarinnar. Eftirlitsaðilum frá Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu var ekki boðið að fylgjast með kosningunum. Talsmenn utanríkisráðuneytis Rússlands hafa sakað stofnunina um tvískinnung vegna gagnrýni á fyrri kosningar í Rússlandi. AP-fréttaveitan hefur eftir Pere Joan Pons, forseta ÖSE, að þetta brjóta gegn aðildarsáttmála stofnunarinnar, sem Rússar hafa skrifað undir. Þetta eru fyrstu kosningarnar í Rússlandi síðan innrásin var gerð í Úkraínu. Framkvæmd þeirra var stýrt nákvæmlega af yfirvöldum í Rússlandi og hafði andstæðingum ríkisstjórnar Pútíns verið meinað að bjóða sig fram. Einnig metsigur í Tététínu Ramzan Kadyrov, leiðtogi Téténíu og náinn bandamaður Vladimírs Pútín, hlaut afgerandi sigur í kosningum helgarinnar. Hann var endurkjörinn leiðtogi ríkisins með nærri því hundrað prósent atkvæða, samkvæmt yfirkjörstjórn Rússlands. Einræðisherrann hefur stjórnað Téténíu frá árinu 2004 þegar faðir hans, Akhmat, var myrtur í sprengjuárás. Ramzan Kadyrov, einræðisherra Téténíu.EPA/MIKHAIL METZEL, SPUTNIK Kadyrov fékk, samkvæmt frétt RIA, 99,85 prósent greiddra atkvæða í kosningum helgarinnar og mun því sitja fimmta kjörtímabilið. Árið 2021 fékk hann 99,73 prósent atkvæða og 94,8 prósent árið 2016. Það ár voru fyrstu kosningarnar haldnar í Téténíu en Kadyrov hefur haldið því fram að það hafi verið hann sjálfur sem hafi átt hugmyndina að því að leiðtogi Téténíu ætti að vera kosinn af íbúum landsins. Í frétt Retuers er tekið fram að alþjóðlegir eftirlitsaðilar hafi um árabil gagnrýnt framkvæmd kosninga í Téténíu harðlega. Kadyrov, sem hefur einnig verið gagnrýndur fyrir mikið harðræði, hefur þó ávallt hafnað slíkri gagnrýni. Rússland Vladimír Pútín Mest lesið Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Innlent Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Erlent Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Innlent Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Innlent Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Innlent Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Erlent Skipuleggur eigin jarðarför Innlent Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Erlent Opið bréf til Ingu: „Þetta er „lausn“ á einhverju sem var aldrei vandamál“ Innlent Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Erlent Fleiri fréttir Pútín sló öll met Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Noregur og Kanada auka samstarf í varnarmálum Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Kallar kosningarnar „hörmung“ en heitir því að fara ekki fet Senda Trump pillu vegna Ameríkukorts „Myndi ekki skrifa undir samkomulag ef það væri ekki gott“ Framtíð kanslarans í húfi Ætlar sér að skipa „gervigreindarkeisara“ Sérstakt veiðileyfi gefið út eftir að hákarl banaði sundmanni á sjötugsaldri Utanríkisráðherra Úkraínu lýsir yfir gríðarlegu þakklæti Vissi að viðræðum miðaði fram „þrátt fyrir skrítin kort“ Glæpahópurinn 764: Átján ára í tíu ára fangelsi fyrir tilraunir til manndráps og nauðgun á netinu Løkke um samninginn: „Næsta vika getur orðið góð vika“ Bandaríkin hafi samið við Danmörku um Grænland Íhuga að fara nýja leið og bjóða Rússum viðskiptasamninga Trump rekur CNN og fleiri fjölmiðla úr Hvíta húsinu Andersson fær stjórnarmyndunarumboðið Hákarl banaði sundmanni Segir „íslamista“ skýra velgengni vinstrimanna Danskar F-35 lentu á Grænlandi í fyrsta sinn Kínverjar leituðu til Írana fyrir hönd Sáda Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Slapp við fangelsisvist eftir að hafa notað maura í matargerð Rússar kjósa sér 450 skoðanabræður Rússar hafi skipulagt fjölþáttaárás gegn Póllandi Vill fara með Svíþjóð í nýja átt Sjá meira