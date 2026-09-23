Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Árni Sæberg skrifar 23. september 2026 12:21 Sex voru leiddir fyrir dómara vegna málsins í gær. Vísir/Viktor Framkvæmdastjóri hjá bílaumboðinu BL er einn þeirra sem handteknir voru í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu vegna gruns um fíkniefnabrot í gær. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók á annan tug manna í umfangsmiklum aðgerðum í gær. Sex voru leiddir fyrir dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur í gærkvöldi og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Mennirnir sex eru allir íslenskir. Vísir fjallaði í morgun um það að einn hinna handteknu væri framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki í Reykjavík, sem hefði verið handtekinn í vinnunni í gær en snúið aftur til vinnu síðdegis. Erna Gísladóttir, forstjóri bílaumboðsins BL, hefur nú sent fjölmiðlum yfirlýsingu þar sem kemur fram að um starfsmann umboðsins sé að ræða. Hann hafi verið settur í tímabundið leyfi fré störfum. „Vegna aðgerða lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem fram fóru í gærmorgun, þriðjudag, þar sem fjöldi manns var handtekinn, þar á meðal einn starfsmaður hjá okkur, vill fyrirtækið taka skýrt fram að það, sem slíkt, á enga aðkomu að málinu og býr ekki yfir meiri vitneskju um málavöxtu en þeirri sem greint hefur verið frá í fjölmiðlum. Umræddur starfsmaður hefur verið leystur undan vinnuskyldu tímabundið, eða þar til mál skýrast frekar til að unnt sé að taka frekari ákvarðanir. Fyrirtækið mun veita lögreglunni alla þá aðstoð sem okkur er unnt að veita og hún kann að fara fram á, en mun ekki tjá sig frekar að svo stöddu,“ segir í yfirlýsingunni. Fíkniefnabrot Bílar Mest lesið Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Fella niður 26 flugferðir Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Innlent „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Innlent Segir stóra ákvörðun framundan Erlent Fleiri fréttir Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Flugvirkjar aflýsa verkfalli Foreldrar geti nú stillt útlit og falið hvatningu í Læsi Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Hvannadalshnjúkur lækkar Líkamsárás í Breiðholti Fella niður 26 flugferðir Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Hjól Eyjabarna skrúfuð í sundur Lögreglan leitar að Arturas Flugfreyjur og flugmenn styðja flugvirkja Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Bein útsending: Kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Sjá meira