Innlent

Fram­kvæmda­stjóri hjá BL hand­tekinn og settur í leyfi

Árni Sæberg skrifar
Sex voru leiddir fyrir dómara vegna málsins í gær.
Sex voru leiddir fyrir dómara vegna málsins í gær. Vísir/Viktor

Framkvæmdastjóri hjá bílaumboðinu BL er einn þeirra sem handteknir voru í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu vegna gruns um fíkniefnabrot í gær.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók á annan tug manna í umfangsmiklum aðgerðum í gær. Sex voru leiddir fyrir dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur í gærkvöldi og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Mennirnir sex eru allir íslenskir.

Vísir fjallaði í morgun um það að einn hinna handteknu væri framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki í Reykjavík, sem hefði verið handtekinn í vinnunni í gær en snúið aftur til vinnu síðdegis.

Erna Gísladóttir, forstjóri bílaumboðsins BL, hefur nú sent fjölmiðlum yfirlýsingu þar sem kemur fram að um starfsmann umboðsins sé að ræða. Hann hafi verið settur í tímabundið leyfi fré störfum.

„Vegna aðgerða lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem fram fóru í gærmorgun, þriðjudag, þar sem fjöldi manns var handtekinn, þar á meðal einn starfsmaður hjá okkur, vill fyrirtækið taka skýrt fram að það, sem slíkt, á enga aðkomu að málinu og býr ekki yfir meiri vitneskju um málavöxtu en þeirri sem greint hefur verið frá í fjölmiðlum. Umræddur starfsmaður hefur verið leystur undan vinnuskyldu tímabundið, eða þar til mál skýrast frekar til að unnt sé að taka frekari ákvarðanir. Fyrirtækið mun veita lögreglunni alla þá aðstoð sem okkur er unnt að veita og hún kann að fara fram á, en mun ekki tjá sig frekar að svo stöddu,“ segir í yfirlýsingunni.

Fíkniefnabrot Bílar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið