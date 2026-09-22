Repúblikanar eru byrjaðir að verja fúlgum fjár í auglýsingar í aðdraganda kosninganna í nóvember. Þeir sitja á mun digrari sjóðum en Demókratar. Forsetinn sjálfur situr á rúmum fjögur hundruð milljónum dala í pólitískri aðgerðanefnd sinni og er byrjaður að beita honum til að styðja frambjóðendur Repúblikanaflokksins.
Þannig vonast leiðtogar flokksins til að halda meirihlutum sínum í bæði fulltrúa- og öldungadeildum Bandaríkjaþings.
Engin aðgerðanefnd sem tengist Demókrataflokknum á nærri því eins mikla peninga og aðgerðanefnd Trumps, sem kallast „MAGA Inc“.
Þó stakir frambjóðendur Demókrataflokksins hafi flestir safnað meiru fé í sjóði sína en frambjóðendur Repúblikanaflokksins, er staðan allt önnur þegar litið er til landsnefnda flokkanna eða svokallaðra pólitískra aðgerðasjóða (super PAC). Þar hafa Repúblikanar safnað gífurlega miklum peningum og eru þeir byrjaðir að nýta þá yfirburði sína.
Peningunum hafa Repúblikanar varið í mikilvægum ríkjum þar sem lítill munur er á fylgi frambjóðenda flokkanna eða staða Repúblikana þykir slæm.
Í samantekt Wall Street Journal segir að á fyrstu átján dögum september hafi 204 milljónum dala verið varið til stuðnings frambjóðenda Repúblikanaflokksins til öldungadeildarinnar í tíu mikilvægum ríkjum. Einungis 83 milljónum var varið í auglýsingar til stuðnings Demókrata á sama tímabili og í sömu ríkjum.
Munurinn í ágúst var einungis níu milljónir dala, Repúblikönum í vil. Ljóst er að Repúblikanar hafa gefið verulega í hvað varðar auglýsingakaup fyrir kosningarnar.
Staða Repúblikana þykir slæm víða um Bandaríkin og hefur það að miklu leyti verið rakið til mikilla óvinsælda Donalds Trump, forseta. Þingkosningar munu fara fram í byrjun nóvember en baráttan snýst um hverjir munu stjórna báðum deildum þings næstu tvö árin.
Demókratar vonast til þess að staðan þvingi Repúblikana til að verja miklum peningum í að styðja við frambjóðendur í ríkjum og kjördæmum sem hafa áður þótt örugg fyrir Repúblikana. Þannig muni draga verulega úr áhrifunum sem forskot þeirra í ríkidæmi gæti veitt Repúblikönum fyrir kosningarnar.
Til marks um það hafa Repúblikanar varið um 62 milljónum dala í auglýsingar til stuðnings Ken Paxton, frambjóðanda flokksins til öldungadeildarinnar í Texas. Demókratar hafa einungis varið um sautján milljónum dala í að styðja James Talarico, andstæðing Paxtons.
Sjá einnig: Trumpliði vann og Demókratar fagna
Í grein New York Times segir að miðað við núverandi stöðu muni Repúblikanar eyða um 221 milljón dala meira en Demókratar í auglýsingar fyrir frambjóðendur á öllum stigum í kosningabaráttunni. Hvort sem þeir eru að bjóða sig fram til öldungadeildarinnar, fulltrúadeildarinnar eða eru í framboðum til stakra ríkisþinga eða embætta í ríkjum.
Þá séu Repúblikanar einnig með mikla yfirburði þegar kemur að utanaðkomandi stuðningshópum sem tengjast störfum flokkanna tveggja ekki með beinum hætti.
Ný könnun Reuters og Ipsos, sem taka reglulega púlsinn á bandarísku þjóðinni, sýnir að einungis 32 prósent bandarískra kjósenda segjast sáttir við störf Trumps. Alls segjast 66 prósent kjósenda vera ósáttir við störf forsetans.
Stuðningurinn hefur aldrei mælst lægri, á báðum kjörtímabilum forsetans. Í ágúst mældist stuðningurinn 33 prósent. Það er lægsti stuðningur sem Reuters og Ipsos hafa mælt við nokkurn bandarískan forseta. Lægsti punktur Joes Biden var til að mynda 35 prósent í október 2024.
Sjá einnig: Sögulega óvinsæll Trump en stríðið er óvinsælla
Trump sneri aftur í Hvíta húsið í janúar í fyrra eftir að hafa lofað því að draga úr verðbólgu og binda enda á það sem hann kallaði „endalaus stríð“.
Í könnun Reuters og Ipsos segjast einungis sautján prósent svarenda sáttir við það hvernig Trump hefur haldið á spöðunum varðandi verðlag. Flestir segja einnig að það málefni muni stýra því hvernig þeir kjósa í nóvember.
Margir vísa einnig til stríðsins gegn Íran, sem er enn verulega óvinsælt í Bandaríkjunum. Einungis 34 prósent svarenda sögðust ánægðir með árásirnar á Íran.
Þá var könnun framkvæmd yfir fjögurra daga tímabil þar sem Trump bannaði nokkra fjölmiðla á lóð Hvíta hússins og lagði til að hann gæti látið rífa Kennedy-miðstöðina, ef hann fengi ekki að bæta nafni sínu við nafn hennar.
Trump vill þó meina að Repúblikanar þurfi að tala meira um það hvað hann hafi afrekað mikið á kjörtímabilinu.
Sjá einnig: Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans
Í grein Reuters um könnunina segir að greinilega mun megi sjá á stuðningi kjósenda Repúblikanaflokksins við Trump. Sá stuðningur hafi farið úr 82 prósentum í 73 prósent á einni viku. Þá segja þessir kjósendur að viðhorf þeirra til Trumps skili sér einnig í verra viðhorfi til frambjóðenda Repúblikanaflokksins til þings.