Forsætisráðherra Noregs segist vinna að því að efla samstarf við Kanada í varnar- og norðurslóðamálum. Hann sér fyrir sér að Norðmenn, Kanadamenn og Íslendingar vinni nánar með Evrópusambandinu að málefnum norðurslóða.
Jonas Gahr Støre, norski forsætisráðherrann, hitti Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, í Ottawa í gær. Að fundinum loknum sagði Støre meðal annars að ríkin tvö ætluðu að standa fyrir fleiri sameiginlegum æfingum á norðurslóðum.
„Kanada er náinn bandamaður Noregs og mikilvægur NATO-bandamaður. Við deilum mörgum grunngildum og höfum sameiginlega hagsmuni á norðurslóðum. Á umrótatímum þarf Noregur að standa á traustari undirstöðu. Við eflum nú samstarf okkar við Kanada,“ sagði Støre.
Ríkin tvö ætla að auka samstarf sitt í landhelgisgæslu, rannsóknum á heimskautasvæðinu og í kortlagningu fágætra jarðefna. Þá ætla þau að vinna nánar saman að geimtækni og gervigreind, að því er segir í frétt norska ríkisútvarpsins.
Benti Støre á að Kanadamenn hefðu ákveðið að fjárfesta í þýsk-norskum kafbátum og því ættu ríkin eftir að eiga í nánum tengslum um fyrirsjáanlega framtíð. Kanadamenn, Norðmenn og Þjóðverjar munu því allir nota sömu tegund kafbáta.
„Þetta mun efla getu okkar og Atlantshafsbandalagsins til þess að fylgjast með hafsvæðum í norðri. Það er lykilatriði fyrir öryggi bæði Kanada og Noregs,“ sagði norski forsætisráðherrann.
Kanadísk stjórnvöld hafa ræktað tengslin við Evrópu að undanförnu. Bæði Kanada og Evrópusambandið hafa orðið fyrir barðinu á refsitollum Bandaríkjastjórnar. Þá hefur núverandi forseti Bandaríkjanna ítrekað krafist þess að Kanada verði innlimað í Bandaríkin.
Carney tók vel í tillögu Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, í síðustu viku um að þau ynnu að því að Kanada yrði fyrsta aukaaðildarríki sambandsins.
Støre sagði að ræða þyrfti á vettvangi Evrópusambandsins hvernig hægt væri að auka samstarf þess, Noregs og Kanada um geimtækni, jarðefni, varnarmál og norðurslóðir.
Þó að þrjú norðurslóðaríki væru í Evrópusambandinu þyrfti einnig að ræða við Noreg, Ísland og Kanada.
„Ég held að við sjáum meira af því,“ sagði Støre.