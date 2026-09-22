Bandaríkjamenn, Grænlendingar og Danir munu í dag skrifa undir samning um varnarmál á Grænlandi en undirritunin fer fram í New York. Samkvæmt danska ríkisútvarpinu hyggjast Bandaríkjamenn reisa tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi.
Skrifað verður undir samninginn klukkan 14:30 í dag að íslenskum tíma og fer athöfnin fram í byggingu Sameinuðu þjóðanna í New York. Mette Fredriksen forsætisráðherra Dana, Jens-Frederik Nielsen, formaður grænlensku heimastjórnarinnar og Donald Trump munu skrifa undir.
Óljóst er hvar nýju herstöðvarnar munu rísa. Bandaríkjamenn reka þegar herstöð í Pituffik og hafa áður sýnt flugvellinum í Narsarsuaq á Suður-Grænlandi áhuga. Þar gætir nokkurri tortryggni gagnvart hugsanlegri viðveru Bandaríkjahers.
„Ég held við getum ekki hugsað okkur að búa hér samhliða Bandaríkjamönnum,“ segir Ole Guldager sem rekur safn í Narsarsuaq og bætir við að hús í byggðinni standi þétt upp við flugbrautina og hann óttast að lítið pláss verði fyrir íbúa staðarins ef Bandaríkjamenn ákveða að koma sér þar fyrir til frambúðar.
Samkvæmt heimildum Reuters á önnur nýja herstöðin að vera í Narsarsuaq og hin í Mestersvig. Þaðan starfar dönsk sérsveit sem notast gjarnan við hundasleða.
Þegar Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti um samkomulagið á föstudag sagði hann að hann vildi eiga samstarf við íbúa Grænlands þegar Bandaríkjamenn hæfu uppbyggingu sína þar í landi. Traust Grænlendinga til hans er þó lítið, ekki síst vegna óútreiknanlegrar hegðunar forsetans undanfarin misseri.
Samkomulegið hefur ekki verið birt enn og er óljóst hvort það byggir á varnarsáttmála Bandaríkjanna, Grænlands og Danmerkur frá 1951 eða er algerlega nýtt plagg.
Trump hefur haldið því fram að samkomulagið veiti Bandaríkjunum varanlega stjórn á öryggismálum Grænlands og „öllum öðru nauðsynlegu“. Ríkisstjórn Danmerkur hefur ekki enn tjáð sig um þau orð forsetans en þaðan hefur heyrst að samkomulagið virði fullveldi Danmerkur og sjálfsákvörðunarrétt Grænlendinga.