Erlent

Stefna að tveimur nýjum her­stöðvum á Græn­landi

Smári Jökull Jónsson og Samúel Karl Ólason skrifa
Frá mótmælum gegn hótunum Bandaríkjamanna í garð Grænlands í vetur.
Frá mótmælum gegn hótunum Bandaríkjamanna í garð Grænlands í vetur. AP/Evgeniy Maloletka

Bandaríkjamenn, Grænlendingar og Danir munu í dag skrifa undir samning um varnarmál á Grænlandi en undirritunin fer fram í New York. Samkvæmt danska ríkisútvarpinu hyggjast Bandaríkjamenn reisa tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi.

Skrifað verður undir samninginn klukkan 14:30 í dag að íslenskum tíma og fer athöfnin fram í byggingu Sameinuðu þjóðanna í New York. Mette Fredriksen forsætisráðherra Dana, Jens-Frederik Nielsen, formaður grænlensku heimastjórnarinnar og Donald Trump munu skrifa undir.

Óljóst er hvar nýju herstöðvarnar munu rísa. Bandaríkjamenn reka þegar herstöð í Pituffik og hafa áður sýnt flugvellinum í Narsarsuaq á Suður-Grænlandi áhuga. Þar gætir nokkurri tortryggni gagnvart hugsanlegri viðveru Bandaríkjahers.

„Ég held við getum ekki hugsað okkur að búa hér samhliða Bandaríkjamönnum,“ segir Ole Guldager sem rekur safn í Narsarsuaq og bætir við að hús í byggðinni standi þétt upp við flugbrautina og hann óttast að lítið pláss verði fyrir íbúa staðarins ef Bandaríkjamenn ákveða að koma sér þar fyrir til frambúðar.

Ursula von der Leyen, forseti Framkvæmdastjórnar ESB, heimsótti Grænland fyrr í september. Hér sést hún ásamt þeim Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens-Frederik Nielsen, formanni landsstjórnar Grænlands.AP/Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix

Samkvæmt heimildum Reuters á önnur nýja herstöðin að vera í Narsarsuaq og hin í Mestersvig. Þaðan starfar dönsk sérsveit sem notast gjarnan við hundasleða.

Þegar Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti um samkomulagið á föstudag sagði hann að hann vildi eiga samstarf við íbúa Grænlands þegar Bandaríkjamenn hæfu uppbyggingu sína þar í landi. Traust Grænlendinga til hans er þó lítið, ekki síst vegna óútreiknanlegrar hegðunar forsetans undanfarin misseri.

Samkomulegið hefur ekki verið birt enn og er óljóst hvort það byggir á varnarsáttmála Bandaríkjanna, Grænlands og Danmerkur frá 1951 eða er algerlega nýtt plagg.

Trump hefur haldið því fram að samkomulagið veiti Bandaríkjunum varanlega stjórn á öryggismálum Grænlands og „öllum öðru nauðsynlegu“. Ríkisstjórn Danmerkur hefur ekki enn tjáð sig um þau orð forsetans en þaðan hefur heyrst að samkomulagið virði fullveldi Danmerkur og sjálfsákvörðunarrétt Grænlendinga.

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