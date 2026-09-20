Senda Trump pillu vegna Ameríkukorts

Íslendingar voru ekki einir um það að lítast ekki á blikuna þegar þeir sáu landsvæði sitt sveipað bandarískum fánalitum á korti sem Donald Trump Bandaríkjaforseti birti á samfélagsmiðlum í byrjun mánaðar. Frakklandsforseti og Kanadamenn senda Bandaríkjaforseta væna pillu vegna kortsins.
Emmanuel Macron Frakklandsforseti heimsækir í dag Sankti Pierre og Miquelon, sem er eyjaklasi og franskt yfirráðasvæði undan Atlantshafsströnd Kanada, þar sem hann mun ræða við Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, í dag áður en þeir halda báðir á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York á morgun.
Eins og greint var frá 7. september birti Trump landakort á samfélagsmiðlinum Truth Social sem sýndi bandaríska fánann þekja Bandaríkin, Kanada, Grænland, Ísland, Mexíkó, Mið-Ameríku og Karíbahafið og náði meðal annars yfir Saint Pierre og Miquelon auk franskra yfirráðasvæða í Karíbahafi.
Reuters greinir frá en tæplega sex þúsund manns búa í Sankti Pierre og Miquelon, sem er eina yfirráðasvæði Frakklands sem eftir er í Norður-Ameríku.
Sögðu franskir embættismenn að ferð Macrons ætti meðal annars að leggja áherslu á fullveldi Frakklands. Heimsókn Macrons til eyjaklasans er sú fyrsta sem franskur forseti fer í síðan 2014 en jafnframt hafa Kanadamenn leitast við að efla tengsl við Evrópusambandið í skugga viðskiptastríðs við Bandaríkin.
„Það er enginn vafi [um að landsvæðið er franskt],“ sagði Macron eftir að hafa lent seint í gær.
„Við ætlum ekki að staðfesta það á hverjum degi bara vegna þess að fólk fær undarlegar hugmyndir eða segir undarlega hluti,“ bætti hann svo við í samtali við fréttamenn er hann svaraði spurningu um landakortið. Frönsk stjórnvöld brugðust ekki opinberlega við færslunni á sínum tíma.
Reuters hefur eftir erindrekum að heimsókn Macrons hefði táknrænt gildi vegna færslu Trumps. Embættismaður frá frönsku forsetaskrifstofunni sagði við fréttamenn í dag að Saint Pierre og Miquelon gegndu mikilvægu hlutverki hvað varnarmál Frakka varðaði vegna staðsetningar sinnar milli Bandaríkjanna og norðurslóða.
Yfirráðasvæðið gegnir einnig stóru hlutverki í samvinnu Frakklands við Kanada, meðal annars í orkumálum. Leiðtogarnir tveir munu, að sögn erindreka, einnig ræða tengsl Kanada við ESB eftir að sambandið bauð Kanada að verða fyrsti aukaaðili sambandsins.