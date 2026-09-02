Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, hefur boðað sendiherra Rússlands þar í landi á sinn fund í dag. Løkke segist ætla að ræða sjálfsprengidróna sem fundust á flugvelli í Þýskalandi í síðasta mánuði en ráðamenn í Þýskalandi sögðu í gær að Rússar bæru ábyrgð á þeim og að um fjölþáttaárás væri að ræða.
„Við vitum hvað þið eruð að gera og við ætlum ekki að sætta okkur við það,“ sagðist Løkke ætla að segja Sergey Nechayev, sendiherranum rússneska.
Hann sagði einnig að næstu refsiaðgerðir gegn Rússlandi ættu að taka mið af atvikinu í Þýskalandi og öðrum sambærilegum í Evrópu.
Þýskir ráðherrar sögðu frá því í gær að rannsókn hefði leitt í ljós að sjálfsprengidrónar sem fundust á Leipzig/Halle flugvellinum í síðasta mánuði væru á ábyrgð Rússa. Einn dróni sem bar sprengju fannst nærri úkraínskum fraktflugvélum en flugvöllurinn hefur lengi verið notaður til að flytja hergögn til Úkraínu.
Þann 4. ágúst sá starfsmaður á umræddum flugvelli dróna nærri úkraínskum fraktflugvélum en flugvöllurinn hefur lengi verið notaður til hergagnaflutninga til Úkraínu. Sprengibúnaður drónans, sem bar öflugt plastsprengiefni, var bilaður og sprakk hann því ekki.
Þjóðverjar gerðu Rússum að loka ræðismannsskrifstofu sinni í Bonn þann 18. september og ætla að rifta samningi sem gerir Rússum kleift að reka menningarmiðstöð í Berlín.
TASS-fréttaveitan, sem er í eigu rússneska ríkisins, hefur eftir Nechayev að ásakanirnar gegn Rússum séu „fáránlegar“ og ósannar. Þá segir í frétt TASS að Rússar muni bregðast við.
Rússar hafa hafnað þessum ásökunum og Vladimír Pútín, forseti Rússlands, hefur jafnvel gefið til kynna að ráðamenn í Þýskalandi hafi falsað sönnunargögn til að bendla Rússa við málið.
Rússar hafa verið bendlaðir við fjölmargar fjölþáttaógnir í Evrópu á undanförnum árum og er útlit fyrir að tíðni þeirra hafi aukist á undanförnum mánuðum.
Sjá einnig: Sviptu hulunni af skósveinum GRU sem sendu sprengjur í flugvélar
Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, og Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, funduðu í Brussel í dag. Fyrir fundinn ræddu þau við blaðamenn og þá sagði von der Leyen að Evrópusambandið myndi standa þétt við bak Þjóðverja.
Enn fremur sagði hún að ef markmið Rússa væri að reyna að draga úr stuðningi við Úkraínumenn, hefðu fjölþáttaárásir sem þessar þveröfug áhrif. Þrýstingurinn á Rússland yrði aukinn.
We meet today to discuss Russia’s attack in Leipzig.This was an attack using military-grade material, carried out by Russian operatives on EU soil.We won't tolerate it.Europe & @NATO won't just maintain our pressure on Russia.We will increase it ↓ https://t.co/r3MyyAqFjg— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 2, 2026
We meet today to discuss Russia’s attack in Leipzig.This was an attack using military-grade material, carried out by Russian operatives on EU soil.We won't tolerate it.Europe & @NATO won't just maintain our pressure on Russia.We will increase it ↓ https://t.co/r3MyyAqFjg
Kaja Kallas, sem stýrir utanríkismálum ESB, sagði í morgun að árásartilraunin í Þýskalandi bæri öll einkenni ríkisstyrktrar hryðjuverkastarfsemi. Umfangsmiklar refsiaðgerðir væru til skoðunar en utanríkisráðherrar ESB eru saman komnir á Írlandi.
Hún sagði rússneska sendiherra víða um Evrópu hafa verið kallaða á teppið vegna atviksins og annarra.
Frakkar hafa boðað rússneska sendiherrann þar á fund en Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, sagði í morgun að árásir sem þessar yrðu ekki liðnar og að þær myndu hafa afleiðingar.
Helen McEntee, utanríkisráðherra Írlands, sló á svipaða strengi. Markmiðið væri að grafa undan samheldni innan Evrópusambandsins og að hræða íbúa.
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, rætti atvikið í Leipzig við Friedrich Merz, kanslara Þýskalands í morgun. Hann bauð Þjóðverjum aðstoð við drónavarnir og sameiginlega drónaframleiðslu.
Friedrich Merz @bundeskanzler and I discussed Russia’s attack on the airfield in Leipzig. This is yet another Russian escalation, and it is important that Germany responded. Friedrich briefed me on the measures taken. For my part, I assured him that Ukraine is ready to help –… pic.twitter.com/ohYn0b6PkR— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2026
Friedrich Merz @bundeskanzler and I discussed Russia’s attack on the airfield in Leipzig. This is yet another Russian escalation, and it is important that Germany responded. Friedrich briefed me on the measures taken. For my part, I assured him that Ukraine is ready to help –… pic.twitter.com/ohYn0b6PkR