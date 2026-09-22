Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Agnar Már Másson skrifar 22. september 2026 23:01 Ferðamenn fundu Alexander þar sem hann hafði dottið og hringdu í neyðarlínuna. Fjölskyldan veit enn ekki nákvæmlega hvað gerðist. „Manni líður eins og að það sé búið að keyra yfir mann,“ segir stjúpmóðir hans, Petrína Sigrún. Samsett Mynd Ungur drengur á Patreksfirði tvíbrotnaði á höfuðkúpu og hlaut tvær innvortis blæðingar eftir að hafa fallið á rafmagnshlaupahjóli á laugardag. Stjúpmóðir hans þakkar fyrir það að hann hafi verið með hjálm og biðlar til foreldra, og raunar samfélagsins alls, að brýna fyrir börnum að nota hjálm. Petrína Sigrún Helgadóttir segir að Alexander, 13 ára stjúpsonur sinn, hafi farið út á rafhlaupahjóli á laugardag. „Og við vitum í raun ekki hvað gerðist. Það voru einhverjir túristar sem sáu þegar hann var dottinn og hringdu á neyðarlínuna,“ segir hún er hún rekur atburðarásina í samtali við Vísi. Fjölskyldan hafi fengið símtal skömmu síðar og farið á sjúkrahús að hitta drenginn. Hún segir að blessunarlega hafi verið tekin ákvörðun um að flytja Alexander með þyrlu suður til Reykjavíkur. „Við héldum að hann væri bara með slæman heilahristing, en þá kemur í ljós að hann er tvíhöfuðkúpubrotinn og [með] tvær innvortis blæðingar.“ Hann dvaldi svo á gjörgæslu Landspítalans í sólarhring. „Það er nú langt bataferli fram undan hjá honum, greyinu.“ „Manni líður eins og það sé búið að keyra yfir mann“ Nú liggur drengurinn í sjúkrarúmi á Barnaspítalanum og mun að sögn Petrínu vera þar eitthvað áfram. Petrína segir að Friðrik, eiginmaður sinn og faðir Alexanders, hafi farið með honum til Reykjavíkur en svo snúið aftur heim í vikunni. Móðir hans sé hjá honum núna. Faðirinn hyggur aftur á að fara suður í vikunni. Svo hyggst Petrína sjálf fara til Reykjavíkur um helgina til að vera hjá stráknum. „Við erum bara með vaktaskipti,“ bætir hún við. „Það er nú langt bataferli fram undan hjá honum, greyinu.“ Drengurinn er með meðvitund en Petrína segir fyrsta sólarhringinn hafa verið erfiðan. Hann hafi verið mikið verkjaður og átt sérstaklega erfitt með að vera í mikilli birtu. „Manni líður eins og það sé búið að keyra yfir mann,“ svarar Petrína þegar hún er spurð hvernig fjölskyldan hafi það. „Maður áttar sig ekki á því hvað þetta er snöggt að gerast.“ Þakkar Guði fyrir hjálminn Hún þakkar Guði fyrir að Alexander sé á lífi og fyrir það að hann hafi verið með hjálm. Petrína segir það tíðkast að börn aki um á rafmagnshlaupahjólum eða vespum, jafnvel tvö eða þrjú á hverju ökutæki, og ekkert þeirra sé með hjálm. Hún nefnir að hún hafi jafnvel séð þrjú hjálmlaus börn á vespu strax næsta morgun eftir slysið og það hafi vakið ónotatilfinningu. „Það hugsa allir: „Þetta gerist ekki við mig,““ segir Petrína, sem biðlar til að brýna fyrir börnum að nota hjálm og gera sjálf slíkt hið sama. Pabbinn sendur suður með súkkulaðiköku Petrína kveðst hafa fengið að ræða við stjúpson sinn í gegnum síma í dag. „Ég spurði hvort ég gæti gert eða keypt eitthvað fyrir hann og þá svaraði hann: „Mamma, geturðu gert svona franska súkkulaðibitaköku eins og þú gerir alltaf?““ Hún lét ekki biðja sig um það tvisvar og hefur bakað böku sem faðir hans mun síðan taka með í flug suður á morgun. „Hann verður ánægður með það.“ Hún hlakkar til að geta hitt Alexander þegar hún fer suður eftir vinnu á föstudegi. „Ég get ekki beðið.“ Umferðaröryggi Vesturbyggð Sjúkraflutningar Rafhlaupahjól Samgönguslys Mest lesið „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Innlent Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Innlent Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Innlent Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Innlent Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Innlent Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni Innlent Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Innlent Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Innlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent Fleiri fréttir Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Hjól Eyjabarna skrúfuð í sundur Lögreglan leitar að Arturas Flugfreyjur og flugmenn styðja flugvirkja Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Bein útsending: Kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Árleg framlög jukust um 286 milljónir en Sinfónían aftur rekin með tapi Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Neitar að tjá sig um hvort lög verði sett á verkfall Ekkert í afkomu fyrirtækja sem sýni virðingu fyrir kjarasamningum Þokast æ fjær loftslagsskuldbindingum Íslands Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Boða stórsókn í skóla- og menntamálum í Reykjavík Bein útsending: Kynnir nýjar losunartölur Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Hagsmunir Íslands að efla Sameinuðu þjóðirnar Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum „Skólinn okkar er alltof lítill“ Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Sjá meira