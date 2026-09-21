Patrick Clancy, fyrrverandi eiginmaður Lindsay Clancy, segist hafa fyrirgefið henni fyrir að kyrkja þrjú ung börn þeirra. Í kjölfarið reyndi hún að svipta sig lífi en Clancy segist sjálfur hafa glímt við gífurlega sorg í kjölfarið og íhugað að svipta sig lífi.
Þá segist Patrick, í nýju viðtali við 60 mínútur, hafa fengið kvíðakast þegar hann bar vitni í réttarhöldunum gegn Clancy, þegar símtal hans til bandarísku neyðarlínunnar var spilað.
Þar mátti heyra þegar Patrick kom heim og fann Lindsay liggjandi í jörðinni fyrir utan heimili þeirra. Hún hafði þá stokkið út um glugga á annarri hæð, eftir að hafa myrt börnin. Hún sagði Patrick að þau væru niðri í kjallara og þar kom hann að Cora (fimm ára) og Dawson (tveggja ára) látnum. Hann segir í viðtalinu að Callan, átta mánaða sonur þeirra, hafi dáið í fangi hans fjórum dögum síðar.
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Í viðtalinu segir Clancy að hann hafi fljótt orðið var við fyrirsagnir í fjölmiðlum þar sem Lindsay hafi verið kölluð morðingi og skrímsli. Hann hafi þó verið alfarið ósammála því.
„Ég trúi því að geðrænn vandi hennar hafi valdið þessu.“
Patrick segir að Lindsay hafi aldrei beðið um fyrirgefningu en hann hafi fyrirgefið henni.
Hann segir í viðtalinu frá því að í október 2022, fimm mánuðum eftir að Callan fæddist, hafi Lindsay sagt honum að hún hefði ekki sofið nokkrar nætur í röð. Á næstu mánuðum hafi hún ítrekað leitað á bráðamóttöku og reynt að leita sér aðstoðar með öðrum hætti.
Hún hafi að mestu fengið nýjar og nýjar lyfjagjafir.
Þau hafa bæðið höfðað mál gegn heilbrigðisaðilum sem hún leitaði til á sínum tíma. Nokkrir hafa neitað ásökunum um mistök í störfum en aðrir hafa ekki svarað enn.
Viðtalið við Patrick Clancy má sjá í spilaranum hér að neðan.
Patrick Clancy, sem er 36 ára gamall, segir að álagið vegna morðanna hafi tekið verulega á. Hann hafi á einum tímapunkti verið sannfærður um að hann yrði ekki 35 ára gamall og hann hafi verið búinn að sætta sig við það.
Þá segir hann að samsæriskenningar sem hafi verið í dreifingu á internetinu hafi reynst honum erfiðar. Hann segir þær og sambærilega umræðu koma í veg fyrir að almennilega sé hægt að ræða kjarna málsins. Sá kjarni sé geðheilbrigði kvenna í kjölfar barnsburðar.
Lögmenn Clancy hafa ekki neitað því að hún hafi myrt börnin en segja hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna. Hún hafði ítrekað leitað sér aðstoðar og skömmu fyrir morðin fór hún sjálfviljug á geðdeild.
Hún var útskrifuð þaðan nítján dögum áður en hún myrti börnin.
Réttarhöldum gegn Lindsay lauk fyrr í þessum mánuði, án niðurstöðu, þar sem kviðdómendur gátu ekki náð saman. Ellefu kviðdómendur af tólf vildu sýkna Clancy, vegna geðrænna vandamála hennar, en einn neitaði því alfarið og vildi sakfella hana.
Ef niðurstaðan hefði verið sekt hefðu kviðdómendur þurft að velja á milli misalvarlegra ákæra, en munurinn þar á milli hefði verið lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn í framtíðinni eða möguleiki á reynslulausn.
Hefðu kviðdómendur sýknað Clancy hefði hún að öllum líkindum verið úrskurðuð á réttargeðdeild.
Enn hefur ekki verið opinberað hvað gerist í framhaldinu og hvort reynt verði að rétta yfir henni aftur. Það gæti þó reynst erfitt og þá sérstaklega vegna þeirrar athygli sem málið og kviðdómendur í málinu hafa fengið.
Samsæriskenningar snúast meðal annars um það að Patrick Clancy var tiltölulega fljótt kominn með nýja konu. Hún var með honum í viðtalinu og sagðist þar ekki skilja hvernig sagan hefði undið upp á sig.
Patrick Clancy var spurður hvort honum þætti hann hafa getað gert eitthvað betur eða hvort hann væri reiður út í sjálfan sig. Hann sagðist þeirrar skoðunar að hann hefði gert sitt besta, miðað við aðstæður. Hann lifi með afleiðingunum.