Erlent

Vita hverjir drónamennirnir í Leipzig eru

Samúel Karl Ólason skrifar
Sjálfsprengidróni fannst við hliðina á úkraínskri fraktflugvél á Leipzig/Halle flugvellinum í síðasta mánuði. S'a flugvöllur hefur lengi verið notaður til hergagnaflutninga til Úkraínu.
Sjálfsprengidróni fannst við hliðina á úkraínskri fraktflugvél á Leipzig/Halle flugvellinum í síðasta mánuði. S'a flugvöllur hefur lengi verið notaður til hergagnaflutninga til Úkraínu. EPA/FILIP SINGER

Þýskir rannsakendur telja sig hafa borið kennsl á tvo menn sem grunaðir eru um að hafa reynt fjölþáttaárás á Leipzig/Halle-flugvellinum í síðasta mánuði. Annar er sagður vera Rússi með vegabréf frá Lettlandi en hinn er frá Belarús og með rússneskt vegabréf.

Ráðamenn í Þýskalandi beindu spjótum sínum í gær að yfirvöldum í Rússlandi og sögðu þau bera ábyrgð á árásartilrauninni á flugvellinum.

Þann 4. ágúst sá starfsmaður á umræddum flugvelli dróna nærri úkraínskum fraktflugvélum en flugvöllurinn hefur lengi verið notaður til hergagnaflutninga til Úkraínu. Sprengibúnaður drónans, sem bar öflugt plastsprengiefni, var bilaður og sprakk hann því ekki.

Talið var að flugvél í eigu DHL hefði einnig verið flogið á dróna yfir flugvellinum um svipað leyti. Þá er bent á í frétt DW að í síðustu viku sögðu þýskir fjölmiðlar frá því að þriðji dróninn, sem bar einnig sprengiefni, hefði fundist á flugvellinum.

Það þykir mikil mildi að engan hafi sakað.

Sjá einnig: Kenna Rússum um sprengidrónana á flugvellinum

Þýskir blaðamenn hafa nú komið höndum yfir upplýsingar um að rússneski maðurinn með lettneska vegabréfið hafi ferðast til Þýskalands í lok júlí. Hann hafi lent í Berlín en farið rakleiðis til Leipzig. Tveimur dögum áður en drónarnir sáust á flugvellinum flaug hann aftur frá Þýskalandi.

Erfðaefni sem rannsakendur fundu á einum drónanum, sprengiefnum og loftneti sem búið var að koma fyrir í tré nærri flugvellinum, til að styrkja sambandið við drónana, vísaði rannsakendum svo á hinn manninn.

Sýnin voru borin saman við önnur sýni frá Litáen og Finnlandi, þar sem þau höfðu verið bendluð við mann frá Belarús sem ber rússneskt vegabréf.

Sá mun hafa komist inn í Þýskaland með ítalskri vegabréfsáritun fyrir ferðamenn. Hann hefur áður komið við sögu hjá lögregluembættum víða um Evrópu.

Rannsakendur eru sagðir efast um að hægt verði að sækja mennina til saka, nema þeir ferðist aftur til Evrópu en það þykir hæpið.

Tala um stigmögnun og heita hörðum viðbrögðum

Ráðamenn í Rússlandi hafa brugðist reiðir við ásökunum Þjóðverja. Rússneskir sendiherrar víða í Evrópu hafa verið kallaðir á teppið vegna hinnar meintu árásartilraunar í Leipzig og vegna annarra fjölþáttaógna sem Rússar hafa verið bendlaðir við að undanförnu.

TASS-fréttaveitan segir að sendiherra Þýskalands í Rússlandi hafi verið boðaður á fund í utanríkisráðuneytinu í Moskvu. Þangað hafi hann verið fenginn til að útskýra ásakanir Þjóðverja í garð Rússa.

Haft er eftir Alexander Grushko, aðstoðarutanríkisráðherra, að Þjóðverjar hafi ákveðið að „feta slóð stigmögnunar“ og að mögulega yrði dregið úr opinberum samskiptum ríkjanna.

Í yfirlýsingu á vef utanríkisráðuneytis Rússlands um það að sendiherrann þýski hafi verið kallaður á teppið, segir að Rússar hafni ýktum ásökunum frá Berlín. Þá segir að sú ákvörðun Þjóðverja að loka ræðismannsskrifstofu Rússlands í Bonn og rússnesku menningarsetri í Berlín marki enn eitt skref Þjóðverja í að gera alfarið útaf við opinber samskipti ríkjanna á milli.

Enn fremur segir að Rússar muni bregðast við.

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