Bretar ætla að aðstoða Sáda gegn Hútum Samúel Karl Ólason skrifar 22. september 2026 10:56 Stuðningsmenn Húta á samstöðufundi í Sanaa í síðustu viku. AP/Osamah Abdulrahman Bretar ætla að aðstoða Sáda í átökum þeirra gegn Hútum, með því að veita „varnartengda“ eldsneytisþjónustu. Breskar eldsneytisflugvélar verða senda til Sádi-Arabíu og notaðar til að dæla eldsneyti á herþotur Sáda. Yfirvöld í Riyadh hafa leitað eftir aðstoð gegn Hútum í Jemen víða um heim og þá sérstaklega aðstoð við að verjast eldflauga- og drónaárásum þeirra. Ráðamenn í Sádi-Arabíu hafa einnig beðið Donald Trump Bandaríkjaforseta um aðstoð. Mohamed bin Salmann, krónprins, mun hafa beðið Trump um aðstoð við árásir gegn Hútum en þá aðstoð vildi Trump ekki veita að svo stöddu. Forseti alþjóðlega viðurkenndrar ríkisstjórnar Jemen hefur einnig beðið Trump um aðstoð. New York Times segir Trump upprunalega hafa samþykkt að aðstoða Sáda og ríkisstjórnina gegn Jemen með árásum en hætt við þær á síðustu stundu. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt beiðni frá Sádum um aukna aðstoð. Vísaði hann sérstaklega til þess að Sádar stæðu frammi fyrir miklum ástæðum og nauðsynlegt væri að tryggja flæði olíu til Evrópu. Þess vegna hefði beiðnin verið samþykkt en Bretar og Sádar hafa verið bandamenn um árabil. Bretar selja Sádum umtalsvert magn af hergögnum á ári hverju og fyrr á þessu ári sendu Bretar Sky Sabre-loftvarnarkerfi og hermenn til að stýra því til konungsríkisins. Frakkar eru einnig sagðir vera að íhuga að aðstoða Sáda við að verjast árásum Húta á olíuvinnsluinnviði. Hér má sjá ítarlega umfjöllun BBC um stöðuna í Jemen. Langvarandi átök í Jemen Hútar stjórna stórum hluta Jemen, þar á meðal höfuðborginni Sana, en þeir eru studdir af klerkastjórninni í Íran. Sádar hafa stutt alþjóðlega viðurkennd stjórnvöld í Jemen gegn Hútum um árabil. Skæð borgarastyrjöld stóð yfir um langt skeið í Jemen en fjögurra ára vopnahlé liðaðist í sundur í sumar og hafa átökin aukist töluvert síðan þá. Hútar hófu í sumar árásir á olíuvinnsluinnviði og olíuflutningaskip Sádi-Arabíu, með því markmiði að koma í veg fyrir flutninga Sáda á olíu um Rauðahaf. Þá gerðu Hútar umfangsmikla sókn í vesturhluta Jemen fyrr í þessum mánuði og lögðu undir sig stóran hluta strandlengju landsins við Rauðahaf. Þeir landvinningar hafa gert þeim mun auðveldara að takmarka siglingar um Rauðahaf, sem var orðin helsta útflutningsleið Sáda fyrir olíuafurðir vegna takmarkana á siglingum um Hormússund. Árásir á olíuleiðslu Sáda sem notuð var til að flytja olíu að ströndum Rauðahafs komu svo enn frekar niður á útflutningi ríkisins. Í morgun bárust þær fregnir að viðgerðum á olíuleiðslunni væri að mestu lokið og að hún gæti fljótt verið tekin í notkun á nýjan leik. Það myndi gera Sádum aftur kleift að hefja útflutning olíuafurða gegnum Rauðahaf. Hútar gætu þó aftur gert árásir á leiðsluna og stöðvað rekstur hennar á nýjan leik. Fordæmdu stuðning klerkastjórnarinnar við Húta Leiðtogar G7-ríkjanna svokölluðu lýstu því yfir í gær að klerkastjórnin í Íran yrði að hætta að senda Hútum vopn og hergögn. Árásir Húta á Sádi-Arabíu og skipaflutninga voru fordæmdar og leiðtogar Húta hvattir til að setjast aftur við samningaborðið. Sókn Húta hefur haldið áfram á undanförnum dögum og hafa hermenn þeirra sótt fram um miðbik Jemen. Þeir eru sagðir vilja ná tökum á hálendi ríkisins, sem myndi gera Hútum auðveldara að halda landvinningum þeirra við vesturströndina. Harðir bardagar hafa geisað á svæðinu og Sameinuðu þjóðirnar segja hundruð hafa fallið í átökunum. Reuters hefur eftir blaðamanni frá Jemen að útlit sé fyrir að hersveitir ríkisstjórnarinnar eigi í fullu fangi með að verjast Hútum en þær njóti þó umfangsmikillar aðstoðar Sáda úr lofti. Bretland Sádi-Arabía Jemen Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Hernaður Bensín og olía Tengdar fréttir Hútar skutu niður herþotu Sáda Hútar í Jemen segjast hafa skotið niður herþotu frá Sádi-Arabíu í dag. Þá segjast þeir einnig hafa gert umfangsmiklar árásir á olíuinnviði í Sádi-Arabíu á sama tíma og Sádar hafa látið sprengjum rigna yfir Húta. 16. september 2026 15:38 Sádar í slæmri stöðu en Trump kennir Selenskí um Mohammed bin Salman, krónprins Sádi-Arabíu, fundaði í morgun með Brad Cooper, aðmírál og yfirmanni yfirstjórnar herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum (Centcom). Prinsinn hefur á undanförnum dögum farið fram á við Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, að Bandaríkjamenn aðstoði Sáda með árásum á Húta í Jemen. Því hefur Trump hafnað. 14. september 2026 11:17 Lokuðu einni mikilvægustu olíuleiðslunni Sádi-Arabar hafa lokað einni mikilvægustu olíuleiðslu landsins eftir drónaárásir sem Írakar eru taldir bera ábyrgð á. 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