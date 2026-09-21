Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur Samúel Karl Ólason skrifar 21. september 2026 14:00 Vólódímír Selenskí og Donald Trump á G7 fundi í Bandaríkjunum í ágúst. EPA/AARON SCHWARTZ Donald Trump bað Vólódímír Selenskí um að Úkraínumenn hættu árásum á olíuvinnslustöðvar í Rússlandi. Í símtali þeirra á milli í gær sagðist Trump hafa áhyggjur af því hvað þessar árásir væru að hafa slæm áhrif á heimsverð díselolíu. Trump sagðist vilja að rússnesk díselolía rataði á heimsmarkað svo verðið gæti lækkað. Díselverð í Bandaríkjunum hefur aldrei verið hærra en það er nú. Í morgun kostaði gallonið af díselolíu um 6,5 dali í Bandaríkjunum (um 206 krónur á lítra) og hefur það hækkað um rúm sjötíu prósent frá því stríðið gegn Íran hófst. Stutt er síðan Trump lýsti því óvænt yfir að bæði Selenskí og Vladimír Pútín hefðu samþykkt að hætta árásum á orkuinnviði. Ekkert slíkt samkomulag hafði þó náðst milli Úkraínumanna og Rússa. Það var í kjölfar þess að Trump hafði haldið því fram að hærra olíuverð og sérstaklega verð á díselolíu væri til komið vegna Úkraínustríðsins og árása Úkraínumanna á olíuvinnslur í Rússlandi en ekki vegna stríðs Bandaríkjanna gegn Íran og meðfylgjandi takmarkana á flutningi olíuafurða frá Mið-Austurlöndum. Sjá einnig: Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Financial Times sagði frá innihaldi símtals forsetanna í morgun en í frétt miðilsins er haft eftir úkraínskum embættismönnum að Trump hefði lagt mikla áherslu á díselolíu í samtali þeirra. Hann hafi kvatt Selenskí til að skipa hernum að hætta árásum á olíuvinnslur í Rússlandi. Nokkrum klukkustundum fyrir símtalið höfðu Úkraínumenn gert umfangsmikla drónaárás á Moskvu, þá umfangsmestu hingað til samkvæmt yfirvöldum í Rússlandi, og beindist hún að miklu leyti að einni stærstu olíuvinnslu Rússlands. Sala á olíu og olíuafurðum er langstærsta tekjulind rússneska ríkisins. Borgarstjóri Moskvu heldur því fram að Rússar hafi skotið niður 450 dróna yfir borginni eða á leiðinni þangað þegar árásin hér að neðan var gerð. 🔥 Our units lit up Moscow tonight. Literally.What a team👏@1usc_army @Raid_413 @414magyarbirds and 412 NEMESIS https://t.co/O8mMQsY4rX pic.twitter.com/kSYSmsGDdf— 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) September 20, 2026 Selenskí sagði frá því í gær að hann hefði rætt við Trump, án þess þó að tala mikið um innihald samtals þeirra, og sagði að þeir myndu funda frekar á hliðarlínum allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna í vikunni. Segir Rússa hafa misst tökin á framleiðslu Skömmu eftir að fyrstu fregnir bárust af innihaldi símtals þeirra í morgun birti Trump færslu á Truth Social þar sem hann sagði að „því miður“ hefðu Rússar misst stjórn á díselolíuframleiðslu þar í landi. Margar olíuvinnslur hefðu verið sprengdar og væru óstarfhæfar, í það minnsta tímabundið. Þá sagði Trump að binda þyrfti enda á „þetta fáránlega og endalausa“ stríð. Færsla Trumps á Truth Social. Eins og frægt er hét Trump því fyrir síðustu forsetakosningar fyrir tæpum tveimur árum að binda enda á stríðið á sínum fyrsta degi í embætti, eða jafnvel fyrr. Það hefur hins vegar ekkert gengið hjá forsetanum. Úkraínumenn og bakhjarlar þeirra í Evrópu hafa ítrekað reynt að fá Trump til að auka þrýstinginn á Rússa en síðan hann tók embætti hefur hann fá skref tekið í þá áttina. Þess í stað hefur hann reynt að þrýsta á Úkraínumenn um að verða við kröfum Rússa, samhliða því að hætta svo gott sem öllum stuðningi við Úkraínu. Ekki bara fórnarlambið sem þjáist Rússar hafa látið sprengjum rigna yfir borgir og bæi Úkraínu. Úkraínumenn skortir verulega flugskeyti í loftvarnarkerfi sem hægt er að nota til að skjóta niður rússneskar skotflaugar og ný tegund þotuknúinna sjálfsprengidróna hefur aukið skilvirkni árása Rússa. Sjá einnig: Kostaði 57 milljarða að verjast einni árás Samhliða þessu hafa Úkraínumenn átt í umfangsmiklum árásum gegn rússneskum olíuvinnslum frá því í nóvember í fyrra. Það hafði lítil áhrif á hráolíuverð á heimsvísu en staðan versnaði mikið og hratt í lok febrúar á þessu ári, þegar Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu stríðið gegn Íran og siglingar um Hormússund voru takmarkaðar verulega. Sjá einnig: Olíubirgðir að klárast og krísa líkleg Selenskí tjáði sig um stöðuna og færslu Trumps þar sem Bandaríkjaforsetinn segir að binda þurfi enda á stríðið. Í eigin færslu á samfélagsmiðlum segir Selenskí að Trump hafi rétt fyrir sér um að stöðva þurfi stríðið. Það hafi haft gífurlega miklar og slæmar afleiðingar. „Frá fyrstu mínútu hefur Úkraína leitað friðar. Við höfum þegar lagt fram tugi tillagna að því hvernig hægt sé að enda þetta stríð sæmd, tryggja öryggi og koma í veg fyrir nýja innrás Rússa.“ Hann segir að góðar hugmyndir um hvernig hægt sé að koma á friði séu nú til umræðu. Lausnir séu mögulegar og unnið sé að því að finna þær. Selenskí segir þó að ekki sé lengur hægt að bara sá sem ráðist sé á þjáist vegna stríðs. Stríð séu nú þess eðlis, vegna tækninýjunga, að árásaraðilinn muni einnig þjást. Indeed, this Russian war against Ukraine and against common sense must be ended. From the first year of the full-scale invasion, its consequences have been far-reaching: the loss of many lives, the destruction of cities and villages, food security, energy challenges, the… https://t.co/bguBQDfSYq— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2026 Bandaríkin Úkraína Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Donald Trump Vladimír Pútín Bensín og olía Hernaður Mest lesið Sigmar í veikindaleyfi Innlent Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Innlent Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Innlent Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Innlent Pútín sló öll met Erlent Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Erlent Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Innlent Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Erlent Skoða hvort útlendingar þurfi að bíða eftir fullri aðstoð Innlent Skipuleggur eigin jarðarför Innlent Fleiri fréttir Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur Höfða mál gegn Trump vegna bannsins Pútín sló öll met Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Noregur og Kanada auka samstarf í varnarmálum Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Kallar kosningarnar „hörmung“ en heitir því að fara ekki fet Senda Trump pillu vegna Ameríkukorts „Myndi ekki skrifa undir samkomulag ef það væri ekki gott“ Framtíð kanslarans í húfi Ætlar sér að skipa „gervigreindarkeisara“ Sérstakt veiðileyfi gefið út eftir að hákarl banaði sundmanni á sjötugsaldri Utanríkisráðherra Úkraínu lýsir yfir gríðarlegu þakklæti Vissi að viðræðum miðaði fram „þrátt fyrir skrítin kort“ Glæpahópurinn 764: Átján ára í tíu ára fangelsi fyrir tilraunir til manndráps og nauðgun á netinu Løkke um samninginn: „Næsta vika getur orðið góð vika“ Bandaríkin hafi samið við Danmörku um Grænland Íhuga að fara nýja leið og bjóða Rússum viðskiptasamninga Trump rekur CNN og fleiri fjölmiðla úr Hvíta húsinu Andersson fær stjórnarmyndunarumboðið Hákarl banaði sundmanni Segir „íslamista“ skýra velgengni vinstrimanna Danskar F-35 lentu á Grænlandi í fyrsta sinn Kínverjar leituðu til Írana fyrir hönd Sáda Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Slapp við fangelsisvist eftir að hafa notað maura í matargerð Rússar kjósa sér 450 skoðanabræður Sjá meira