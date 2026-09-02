Enski boltinn

Liverpool fékk nýjan mark­vörð

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Brughmans skrifar undir samninginn í gær.
Brughmans skrifar undir samninginn í gær. mynd/lfc

Það fór ekki mikið fyrir Liverpool á félagsskiptamarkaðnum í gær en félagið sótti þó nýjan framtíðarmarkvörð.

Sá heitir Lucca Brughmans og er 18 ára gamall Belgi. Hann var keyptur frá Genk og gæti kostað Liverpool upp í 30 milljónir punda.

Brughmans skrifaði undir sex ára samning við Liverpool. Hann verður á láni hjá Genk í vetur en mætir á Anfield fyrir næsta tímabil.

Þessi strákur er alvöru stykki enda tveir metrar á hæð. Hann hefur staðið vaktina í marki Genk í upphafi leiktíðar og á leiki með yngri landsliðum Belga.

Fyrir hjá Liverpool í markinu eru Alisson, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman og. Vitezslav Jaros. Samningur Alisson við félagið rennur út næsta sumar og óvissa er með framtíð Mamardashvili.

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