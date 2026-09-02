Liverpool fékk nýjan markvörð Henry Birgir Gunnarsson skrifar 2. september 2026 13:15 Brughmans skrifar undir samninginn í gær. mynd/lfc Það fór ekki mikið fyrir Liverpool á félagsskiptamarkaðnum í gær en félagið sótti þó nýjan framtíðarmarkvörð. Sá heitir Lucca Brughmans og er 18 ára gamall Belgi. Hann var keyptur frá Genk og gæti kostað Liverpool upp í 30 milljónir punda. Brughmans skrifaði undir sex ára samning við Liverpool. Hann verður á láni hjá Genk í vetur en mætir á Anfield fyrir næsta tímabil. Þessi strákur er alvöru stykki enda tveir metrar á hæð. Hann hefur staðið vaktina í marki Genk í upphafi leiktíðar og á leiki með yngri landsliðum Belga. Fyrir hjá Liverpool í markinu eru Alisson, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman og. Vitezslav Jaros. Samningur Alisson við félagið rennur út næsta sumar og óvissa er með framtíð Mamardashvili. Enski boltinn Fótbolti Liverpool FC Mest lesið Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Íslenski boltinn Stjarnan játar sök og segist eiga við vanda að stríða Sport Tiger missir bílprófið í fimm ár Sport Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Enski boltinn Ódýrast að æfa með Þór en dýrast hjá Fram Sport Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Íslenski boltinn Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ Íslenski boltinn Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Enski boltinn Félagsskiptaglugganum lokað: Stór nöfn færðu sig um set og ekki öllu lokið Fótbolti Allt teymi Heimis framlengir Fótbolti Fleiri fréttir Liverpool fékk nýjan markvörð Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Ndiaye til Manchester City Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann City borgar 125 milljónir punda fyrir Enzo Mbaye til Aston Villa Ensku félögin með bókhaldsbrellur Arteta vill bæta við hópinn í dag „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Everton bjóða í hetju Bandaríkjanna Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Aston Villa - Arsenal 0-1 | Tíðindalítill leikur en meistararnir með yfirhöndina „Við viljum drepa þá og þeir vilja drepa okkur“ „Er ekki að fara að strá einhverju galdradufti yfir þetta“ Liverpool að fá tvo sem hjálpa þeim ekkert í ár Man. City kaupir brasilískan vængmann Barcola kominn til Liverpool Glasner tekur sinn besta mann til Forest Stjórnandi Liverpool „til skammar“ Ömurleg aukaspyrna Tel: „Er líffræðilega hægt að útskýra þetta?“ Sjáðu þrennu Bruno og veisluna á Brúnni Bruno bjó til sýningu á Old Trafford Félagsskiptaglugginn búinn að mynda hringrás Sjá meira