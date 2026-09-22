Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Aron Guðmundsson skrifar 22. september 2026 13:14 Aron Einar hefur átt glæstan landsliðsferil VÍSIR/VILHELM Aron Einar Gunnarsson mun spila sína síðustu landsleiki með íslenska karlalandsliðinu í Þjóðadeildinni núna fyrir áramót. Frá þessu greinir Aron Einar í færslu á samfélagsmiðlinum Instagram. Aron Einar hefur spilað 110 A-landsleiki með íslenska landsliðinu og farið á bæði stórmót karlalandsliðsins til þessa en hann var í lykilhlutverki á miðjunni hjá gullaldarliði Íslands sem fór til að mynda alla leið í átta liða úrslit á EM árið 2016. Hann vantar aðeins þrjá leiki til að jafna landsleikjamet Birkis Bjarnasonar upp á 113 A-landsleiki. Hann gæti slegið það met í Þjóðadeildinni áður en landsliðsskórnir fara á hilluna. View this post on Instagram A post shared by Aron Gunnarsson (@arongunnarsson) Færsla Arons Einars í heild sinni: „Ég átti mér draum … sem ég fékk að lifaFyrsti leikurinn minn í treyjunni bláu, fyrsta markið mitt, fyrsti leikurinn með fyrirliðabandið, fyrsta stórmótið sem ég fékk að upplifa ... alla þessa upplifun og allar þessar minningar sem ég á eftir að rifja upp og njóta alla mína ævi og segja börnunum og barnabörnunum frá um ókomna tíð.Ég hef gefið líf mitt og sál fyrir landið mitt í 18 ár og landið hefur gefið mér orku til baka, nú er kominn tími til að skilja við. Þjóðadeildin þetta haustið verður mitt síðasta mót í treyjunni bláu. Við ætlum að leggja alla okkar orku í þessa leiki og við ætlum að vinna. Fyrir Ísland Landslið karla í fótbolta KSÍ Fótbolti Mest lesið Öll spjót beinast að Írum og Heimi Fótbolti Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Einar verulega ósáttur: „Mér finnst þetta bara galin ummæli“ Handbolti Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Íslenski boltinn Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Íslenski boltinn Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Fótbolti Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Fótbolti Baulað á Luke Littler í Hollandi Sport Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Fótbolti Fleiri fréttir Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Öll spjót beinast að Írum og Heimi Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Prentaði mynd af brotum sem áttu að verðskulda rauð spjöld Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Eiði Smára ekki skemmt Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu „Mér finnst það ekki vandamál“ Draga verulega úr umfjöllun um leiki Írlands við Ísraels Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Dagur Dan glímdi við Messi í nótt Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Sjá meira