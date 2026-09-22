Fótbolti

Síðustu landsleikir Arons Einars fram­undan

Aron Guðmundsson skrifar
Aron Einar hefur átt glæstan landsliðsferil
Aron Einar hefur átt glæstan landsliðsferil VÍSIR/VILHELM

Aron Einar Gunnarsson mun spila sína síðustu landsleiki með íslenska karlalandsliðinu í Þjóðadeildinni núna fyrir áramót. 

Frá þessu greinir Aron Einar í færslu á samfélagsmiðlinum Instagram.

Aron Einar hefur spilað 110 A-landsleiki með íslenska landsliðinu og farið á bæði stórmót karlalandsliðsins til þessa en hann var í lykilhlutverki á miðjunni hjá gullaldarliði Íslands sem fór til að mynda alla leið í átta liða úrslit á EM árið 2016.

Hann vantar aðeins þrjá leiki til að jafna landsleikjamet Birkis Bjarnasonar upp á 113 A-landsleiki. Hann gæti slegið það met í Þjóðadeildinni áður en landsliðsskórnir fara á hilluna.

Færsla Arons Einars í heild sinni:

„Ég átti mér draum … sem ég fékk að lifa

Fyrsti leikurinn minn í treyjunni bláu, fyrsta markið mitt, fyrsti leikurinn með fyrirliðabandið, fyrsta stórmótið sem ég fékk að upplifa ... alla þessa upplifun og allar þessar minningar sem ég á eftir að rifja upp og njóta alla mína ævi og segja börnunum og barnabörnunum frá um ókomna tíð.

Ég hef gefið líf mitt og sál fyrir landið mitt í 18 ár og landið hefur gefið mér orku til baka, nú er kominn tími til að skilja við. Þjóðadeildin þetta haustið verður mitt síðasta mót í treyjunni bláu. Við ætlum að leggja alla okkar orku í þessa leiki og við ætlum að vinna. Fyrir Ísland

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