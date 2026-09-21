„Mér finnst það ekki vandamál“ Valur Páll Eiríksson skrifar 21. september 2026 09:31 Michael Carrick er ósammála því að leikmenn hans séu ekki í nægilega góðu formi. Getty/Dan Mullan Michael Carrick, þjálfari Manchester United, hafnar því að slæmt form og líkamlegt ástand leikmanna liðsins orsaki verstu byrjun liðsins á tímabili síðan 2014. Liðið gerði jafntefli við Fulham í gær. United er aðeins með fimm stig eftir fyrstu fimm leikina í ensku úrvalsdeildinni og forðaðist naumlega þriðja tapið í röð þökk sé jöfnunarmarki Matheus Cunha á Craven Cottage í gær eftir að klaufalegt sjálfsmark Lisandro Martínez hafði komið Fulham yfir. United tapaði borgarslagnum fyrir City síðustu helgi og féll svo út í enska deildabikarnum fyrir Brighton eftir 3-2 tap á heimavelli þar sem rauðklæddir komust 2-0 yfir áður en þeir köstuðu leiknum frá sér. Cunha kom í veg fyrir annað tap í gær og sagði eftir leik að leikmenn Fulham hefðu lagt meiri orku í leikinn en leikmenn United. Carrick segir form leikmanna ekki vandamálið þrátt fyrir að gögnin sýni að leikmenn Fulham hafi hlaupið sex kílómetrum lengra en andstæðingarnir í gær. „Það leit ekki þannig út fyrir mér,“ sagði Carrick aðspurður um ummæli Cunha. „Ég var nokkuð ánægður með það hvernig við kláruðum leikinn. Mér fannst við raunar klára hann virkilega sterkt og við héldum áfram allt til loka. Svo mér finnst það ekki vandamál, nei.“ United er aðeins með fimm stig í deildinni og hefur ekki byrjað tímabil svo illa í tólf ár. Carrick segir þó mikilvægt að hafa náð stigi í gær. „Það er stórt. Við tókum stig þó við höfum viljað vinna, en þetta er hluti af lærdómskúrfu liðsins,“ segir Carrick. „Hvernig við bregðumst við í framhaldinu, það er hluti af því að vaxa sem hópur.“ Næsti leikur United er eftir landsleikjahlé, gegn Tottenham 10. október. Manchester United Enski boltinn Mest lesið Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Fótbolti Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Fótbolti Ellefu ára senuþjófur fékk að vaka: „Ef hann ætlar að vinna þá þarf hann pepp“ Sport Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Íslenski boltinn Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Fótbolti Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Enski boltinn Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Enski boltinn Orri fékk rautt fyrir kjaftbrúk í blálokin Fótbolti Aðalmarkvörður Íslands úr leik og Arnar kallaði á Anton Fótbolti Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Enski boltinn Fleiri fréttir „Mér finnst það ekki vandamál“ Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Slysalegt sjálfsmark en Cunha reddaði stigi Isak tryggði Liverpool sigurinn City vann Sunderland í átta marka leik Rushworth gerði það sama og Schmeichel fyrir 34 árum Sjáðu mörkin sem buguðu meistarana og rautt spjald fyrir leikaraskap Fyrsta mark Coventry skilaði fyrsta sigrinum Barry sendi Everton upp í fimmta sæti og Newcastle vann Hull Skytturnar skotnar í kaf í Brighton Tottenham sökk dýpra og enn án sigurs í fimm leikjum Fjórföld löggæsla fyrir harðasta ríg Englands JJ Gabriel mættur til Barcelona Brentford taplausir eftir sigur á bitlausu liði Chelsea Richarlison hafnaði Vasco da Gama: „Við reyndum allt“ Flestir Íslendingar halda með Liverpool Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Boehly selur og kveður Chelsea Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Raheem Sterling játar sök Sjá meira