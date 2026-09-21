Enski boltinn

„Mér finnst það ekki vanda­mál“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Michael Carrick er ósammála því að leikmenn hans séu ekki í nægilega góðu formi.
Michael Carrick er ósammála því að leikmenn hans séu ekki í nægilega góðu formi. Getty/Dan Mullan

Michael Carrick, þjálfari Manchester United, hafnar því að slæmt form og líkamlegt ástand leikmanna liðsins orsaki verstu byrjun liðsins á tímabili síðan 2014. Liðið gerði jafntefli við Fulham í gær.

United er aðeins með fimm stig eftir fyrstu fimm leikina í ensku úrvalsdeildinni og forðaðist naumlega þriðja tapið í röð þökk sé jöfnunarmarki Matheus Cunha á Craven Cottage í gær eftir að klaufalegt sjálfsmark Lisandro Martínez hafði komið Fulham yfir.

United tapaði borgarslagnum fyrir City síðustu helgi og féll svo út í enska deildabikarnum fyrir Brighton eftir 3-2 tap á heimavelli þar sem rauðklæddir komust 2-0 yfir áður en þeir köstuðu leiknum frá sér.

Cunha kom í veg fyrir annað tap í gær og sagði eftir leik að leikmenn Fulham hefðu lagt meiri orku í leikinn en leikmenn United.

Carrick segir form leikmanna ekki vandamálið þrátt fyrir að gögnin sýni að leikmenn Fulham hafi hlaupið sex kílómetrum lengra en andstæðingarnir í gær.

„Það leit ekki þannig út fyrir mér,“ sagði Carrick aðspurður um ummæli Cunha. „Ég var nokkuð ánægður með það hvernig við kláruðum leikinn. Mér fannst við raunar klára hann virkilega sterkt og við héldum áfram allt til loka. Svo mér finnst það ekki vandamál, nei.“

United er aðeins með fimm stig í deildinni og hefur ekki byrjað tímabil svo illa í tólf ár. Carrick segir þó mikilvægt að hafa náð stigi í gær.

„Það er stórt. Við tókum stig þó við höfum viljað vinna, en þetta er hluti af lærdómskúrfu liðsins,“ segir Carrick. „Hvernig við bregðumst við í framhaldinu, það er hluti af því að vaxa sem hópur.“

Næsti leikur United er eftir landsleikjahlé, gegn Tottenham 10. október.

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