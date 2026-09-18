Brentford taplausir eftir sigur á bitlausu liði Chelsea Andri Broddason skrifar 18. september 2026 18:32 Jaidon Anthony skoraði fyrsta mark Brentford og Igor Thiago skoraði annað mark liðsins. Rob Newell/Getty Images Brentford tók á móti Chelsea í fimmtu umferð ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld. Eftir bragðdaufan fyrri hálfleik náði Brentford að halda áfram taplausu gengi með því að skora tvö mörk í seinni hálfleik og vann því leikinn 3-0. Fyrri hálfleikur var mjög rólegur og ekki sköpuðust mikið af færum. Það sást hvað Chelsea saknaði Joao Pedro sem var ekki með í leiknum vegna meiðsla og þar með var sóknarleikurinn ekki mjög sannfærandi hjá liðinu. Vörn Chelsea var ekki búin að vera sannfærandi í síðustu leikjum en þeir voru þéttir til baka í fyrri hálfleik og gáfu heimamönnum í Brentford ekki mikið af færum. Markalaust var í hálfleik en í seinni hálfleiknum virtist lið Brentford vera búið að finna glufur í vörn Chelsea þar sem liðið byrjaði að skapa sér fleiri færi. Á 61. mínútu náði svo Jaidon Anthony að brjóta ísinn fyrir Brentford þar sem hann skallaði góða fyrirgjöf eftir viðkomu liðsfélaga síns, Jannik Schuster. Eftir markið byrjaði Chelsea að sækja meira en góð færi voru af skornum skammti. Á 82. mínútu slapp Kevin Schade inn fyrir vörn Chelsea og skaut en Emi Martinez varði vel í marki Chelsea. Boltinn datt þó fyrir Igor Thiago sem gat rennt boltanum þægilega í markið og tryggði Brentford í tveggja marka forystu. Brentford var þó ekki búið að syngja sitt síðasta því í uppbótartíma fór fyrirgjöf Schade í gegnum teig Chelsea þar sem varamaðurinn Fabio Carvalho var. Martinez var hvergi sjáanlegur í marki Chelsea og gat hann því rennt boltanum þægilega í netið og tryggði Brentford öruggan 3-0 sigur. Þetta er annar sigurleikur Brentford í deildinni en síðustu þrír leikir liðsins hafa endað með jafntefli og er því liðið með níu stig. Chelsea er með sjö stig þar sem einu sigurleikir liðsins komu í fyrstu tveim umferðunum. Enski boltinn Brentford FC Chelsea FC