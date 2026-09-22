Gary Lineker, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður í fótbolta og núverandi sparkspekingur, fór hörðum orðum um Íslandsvininn Sir Jim Ratcliffe sem er einn af eigendum enska úrvalsdeildarfélagsins Manchester United.
Ratcliffe keypti hlut í Manchester United í febrúar árið 2024 og vonuðust stuðningmenn félagsins til þess að með því myndu fylgja bjartari tímar.
Ekki hefur hins vegar tekist að snúa gengi liðsins við síðan þá og vonbrigði í upphafi yfirstandandi tímabils urðu til þess að Lineker tætti í raun Ratcliffe og stöðuna hjá Manchester United í sig í nýjasta þætti The Rest is Football hlaðvarpsins.
„Ég horfi á Manchester United og sé bara vandamál sem koma að ofan,“ sagði Lineker en yfir lengri tíma hefur mikil óánægja stuðningsmanna félagsins beinst að meirihlutaeigendum Manchester United, Glazer-fjölskyldunni.
„Ég verð að óska Glazer-fjölskyldunni til hamingju með að hafa fundið einhvern enn verri en þá sjálfa sem þau geta kennt um og fengið hann inn til að taka alla gagnrýnina: Jim Ratcliffe.
Ég held að hann sé ekki sérstaklega þægilegur einstaklingur og þetta er svolítil ringulreið hjá fótboltaklúbbnum eins og hann er rekinn um þessar mundir. Þannig að vel gert hjá Glazer-fjölskyldunni að beina allri athygli frá sér!“
Vandamálin séu mörg innan sem utan vallar.
„Þú ert með völl sem er að hrynja, alls kyns kvartanir yfir ýmsu, úrslitin, óstöðugleikinn virðist vera kominn aftur. Þeir hafa stutt stjórann margoft og það hefur ekki virkað fyrir þá en það hlýtur að vera eitthvað sem smitast niður kerfið hjá félaginu frá toppnum.“
Manchester United situr í 12. sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir fimm umferðir og er með fimm stig.