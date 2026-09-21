Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa

Alvaro Arbeloa, stjóri Fulham, segist hafa verið handviss um að dómararnir myndu ekki láta það gerast að Manchester United tapaði gegn hans mönnum, eftir mistökin sem gerð voru í síðasta leik United.
Þetta sagði Arbeloa við Sky Sports eftir 1-1 jafntefli Fulham og United í gær, þar sem Matheus Cunha skoraði jöfnunarmark í lokin. Arbeloa sagði að í aðdraganda marksins hefði ekki átt að dæma aukaspyrnu handa Harry Maguire, þegar Cesar Palacios braut á honum við miðlínuna, en að allir dómar hefðu fallið með United í leiknum. Því hefði hann búist við eftir að mark Erlings Haaland fékk ranglega að standa í Manchester-slagnum fyrir viku.
„Allir dómar féllu með þeim. Þið sjáið þetta þegar þeir skoruðu, brotið á Maguire, hann er 100 kílóa maður. Allar ákvarðanir féllu með þeim,“ sagði Arbeloa.
„Og ég vissi það. Ég vissi eftir leikinn við Manchester City að þeir myndu ekki láta Manchester United tapa hérna. Við áttum aðeins meira skilið,“ sagði Arbeloa.
Arbeloa þarf enn að bíða eftir fyrsta sigrinum sem stjóri Fulham en jafnteflið dugði til að komast úr botnsætinu, upp fyrir Tottenham á markatölu.
„Við vorum svo nálægt þessu. Svo, svo nálægt. Við vorum svolítið óheppnir aftur. Við vissum að þetta yrði erfitt gegn svona stórliði.
Við vissum líka hvað gerðist um síðustu helgi. Við sáum hvað dómararnir gerðu allan leikinn svo þetta var erfitt. Og við vorum óheppnir,“ sagði Arbeloa við Sky Sports en dró svo nokkuð í land á blaðamannafundi og sagði enskuna sína ekki sérlega góða.