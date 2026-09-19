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Skytturnar skotnar í kaf í Brighton

Sindri Sverrisson skrifar
Brighton-menn fögnuðu þremur mörkum gegn meisturunum í dag.
Brighton-menn fögnuðu þremur mörkum gegn meisturunum í dag. Getty/Mike Hewitt

Brighton vann frábæran 3-0 sigur á heimavelli í dag og varð um leið fyrsta liðið til þess að vinna ríkjandi meistara Arsenal, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Pascal Gross hefur verið magnaður fyrir Brighton á leiktíðinni og hann skoraði fyrsta mark leiksins eftir hálftíma leik.

Charalampos Kostoulas bætti við öðru marki rétt fyrir hálfleik og Chema Andrés skoraði svo þriðja markið á 57. mínútu.

Brighton er þar með aðeins tveimur stigum á eftir Arsenal og Manchester City en City-menn eiga núna leik til góða á morgun við Sunderland.

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