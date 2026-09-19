Skytturnar skotnar í kaf í Brighton

Brighton vann frábæran 3-0 sigur á heimavelli í dag og varð um leið fyrsta liðið til þess að vinna ríkjandi meistara Arsenal, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Pascal Gross hefur verið magnaður fyrir Brighton á leiktíðinni og hann skoraði fyrsta mark leiksins eftir hálftíma leik.
Charalampos Kostoulas bætti við öðru marki rétt fyrir hálfleik og Chema Andrés skoraði svo þriðja markið á 57. mínútu.
Brighton er þar með aðeins tveimur stigum á eftir Arsenal og Manchester City en City-menn eiga núna leik til góða á morgun við Sunderland.