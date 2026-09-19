Tottenham sökk dýpra og enn án sigurs í fimm leikjum

Tottenham heldur áfram að eiga skelfilega byrjun á tímabilinu. Liðið tapaði í dag 3-2 fyrir Aston Villa á heimavelli og er þar með enn án sigurs eftir fyrstu fimm umferðirnar í ensku úrvalsdeildinni.
Byrjunin hjá Tottenham hefur verið afar erfið undir stjórn Roberto De Zerbi. Fyrir leikinn gegn Villa hafði liðið aðeins náð tveimur stigum úr fyrstu fjórum leikjunum og það sem vakti hvað mesta athygli var að Tottenham hafði ekki skorað eitt einasta deildarmark.
Spurs töpuðu 3-0 gegn Brentford í fyrstu umferð, 2-0 gegn Newcastle á heimavelli og gerðu síðan markalaus jafntefli við Nottingham Forest og Everton. Þar með voru liðnir 360 mínútur án þess að Tottenham næði að skora í deildinni.
Johan Manzambi kom gestunum yfir undir lok fyrri hálfleiks áður en Nicolas Jackson tvöfaldaði forskotið eftir hlé. Emiliano Buendía bætti síðan þriðja markinu við og Tottenham var komið í afar erfiða stöðu.
Conor Gallagher minnkaði muninn og Tottenham skoraði síðan aftur til að gera lokasekúndurnar spennandi, en Villa hélt út og fór heim með 3-2 sigur.
Þar með hefur Tottenham aðeins tvö stig úr fyrstu fimm deildarleikjunum og er enn að bíða eftir fyrsta sigrinum.
Það er sérstaklega sláandi miðað við væntingarnar fyrir tímabilið. Tottenham eyddi töluverðum fjármunum í leikmannahópinn í sumar en eftir fimm umferðir er liðið enn í vandræðum með að skapa marktækifæri, skora mörk og safna stigum. Fyrir leikinn var Spurs í 17. sæti og bæði Tottenham og Villa voru enn án sigurs. Aston Villa var að vinna sinn fyrsta leik á tímabilinu og er liðið með 4 stig eftir fimm umferðir. Tímabilið einnig farið illa af stað hjá þeim en lagaðist til muna í dag.