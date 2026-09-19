Fyrsta mark Coventry skilaði fyrsta sigrinum

Nýliðar Coventry eru loksins búnir að skora sitt fyrsta mark á þessari leiktíð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og það dugði til frábærs 1-0 útisigurs gegn Nottingham Forest.
Eftir markalausan fyrri hálfleik skoraði Jay DaSilva sigurmarkið snemma í seinni hálfleik með frábærum hætti. Markvörðurinn Carl Rushworth átti sendingu fram á vinstri kantinn þar sem DaSilva tók boltann snilldarlega með sér og skoraði einn gegn markverði.
Heimamenn reyndu hvað þeir gátu að jafna metin og virtist hafa tekist það rétt fyrir lok leiks þegar Igor Jesus skoraði. Eftir skoðun á myndbandi var hann hins vegar dæmdur brotlegur eftir að hafa farið í Caleb Yirenkyi sem féll við.
Lærisveinar Franks Lampard hafa þar með náð í sín fyrstu þrjú stig á tímabilinu og það dugði til að komast upp fyrir Tottenham og Fulham, af botni deildarinnar. Forest-menn eru með fimm stig í 12. sæti.