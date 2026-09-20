City vann Sunderland í átta marka leik

Manchester City vann Sunderland 5-3 í mögnuðum leik á Etihad-vellinum í ensku úrvalsdeildinni í dag.
Antoine Semenyo kom City yfir snemma leiks og Enzo Fernández og Rayan Cherki bættu við mörkum. Sunderland svaraði hins vegar ítrekað með Brian Brobbey í fararbroddi.
Brobbey skoraði tvö mörk fyrir hálfleik og fullkomnaði síðan þrennu sína eftir hlé þegar Sunderland minnkaði muninn í 4-3. Semenyo skoraði síðan sitt annað mark í leiknum í síðari hálfleik og var hann frábær í leiknum. Erling Haaland innsiglaði sigurinn með marki undir lok leiksins. 5-3 en markið stóð eftir VAR-skoðun.
City hélt því í fimmta sigur sinn í deildinni í röð, en Sunderland gaf toppliðinu svo sannarlega alvöru baráttu. City á toppnum með 15 stig en Sunderland í því 14. með fjögur stig.