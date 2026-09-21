Enski boltinn

Dregur sig úr lands­liðinu

Aron Guðmundsson skrifar
Palmer í leik með Chelsea gegn Brighton á dögunum
Palmer í leik með Chelsea gegn Brighton á dögunum Vísir/Getty

Cole Palmer, leikmaður Chelsea, er einn þriggja leikmanna sem búist er við að dragi sig úr enska landsliðinu fyrir komandi verkefni liðsins í Þjóðadeild UEFA. 

Það er The Athletic sem greinir frá en í stað Palmer hefur Morgan Gibbs-White, leikmaður Nottingham Forest, verið kallaður til í enska landsliðið. 

Þá er búist við því að Marcus Rashford og Kobbie Mainoo, leikmenn Manchester United, dragi sig einnig úr hópnum. 

Palmer hefur byrjað alla leik Chelsea í ensku úrvalsdeildinni til þessa, skorað tvö mörk og lagt upp önnur tvö. 

Samkvæmt The Athletic hefur hann dregið sig úr landsliðinu svo hægt sé að stýra álaginu á honum betur. 

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