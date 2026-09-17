Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Andri Broddason skrifar 17. september 2026 20:27 Ungi Englendingurinn Floyd Samba skoraði tvö mörk í sínum fyrsta leik fyrir Manchester City. Carl Recine/Getty Images Manchester City tók á móti Norwich í enska deildarbikarnum í kvöld. Norwich, sem spilar í ensku B-deildinni, átti erfitt kvöld þar sem heimamennirnir í City einfaldlega völtuðu yfir þá með 5-0 sigri. Floyd Samba skoraði fyrsta mark leiksins en þetta var fyrsti leikur hans fyrir Manchester City. Hann skallaði boltann inn af stuttu færi eftir að Daniel Grimshaw, markmaður Norwich, misreiknaði flug boltans og missti af honum. Stuttu síðar slapp Rayan Cherki inn fyrir vörn Norwich og kláraði færið vel. Þegar liðin gengu til búningsherbergja í hálfleik var Manchester City með 2-0 forystu og sáu gestirnir í Norwich varla til sólar. Brasilíski leikmaðurinn Allan skoraði fyrir Manchester City snemma í seinni hálfleik en þetta var fyrsti leikur hans fyrir City rétt eins og hjá Samba. Sá síðarnefndi var þó ekki búinn að syngja sitt síðasta því hann skoraði sitt annað mark eftir að Norwich missti boltann við að reyna að spila frá markmanni. Eftir þetta róaðist leikurinn niður en Manchester City var ekki búið að syngja sitt síðasta. Þriðja ungstirni Manchester City, Ryan McAidoo, skoraði fyrir félagið undir lok leiksins en hann kom inn á völlinn í hálfleik. Nico O’Reilly gaf frábæra fyrirgjöf sem McAidoo kláraði í sinni fyrstu snertingu og tryggði fimmta og síðasta mark leiksins. Fótbolti Enski boltinn Manchester City Mest lesið Biðst afsökunar og afsalar sér sigrinum Sport Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Fótbolti Heimir ræddi við hvern einasta leikmann um leikina við Ísraela Fótbolti Mun saga Arons endurtaka sig? Fótbolti Seldur frá Keflavík til Sýrlands Íslenski boltinn Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Fótbolti Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport „Eins og að horfa á bíómynd“ Sport Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Enski boltinn „Ef þetta hefði verið ég þá hefði ég hætt keppni“ Sport Fleiri fréttir Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Boehly selur og kveður Chelsea Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Raheem Sterling játar sök Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Milner aftur til Liverpool Leedsarar léku sér að Newcastle VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Goðsögn hjá West Ham fallin frá „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin „Markið hefði ekki átt að standa“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Brighton valtaði yfir nýliðana Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Sjá meira