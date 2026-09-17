Enski boltinn

Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stór­sigur

Andri Broddason skrifar
Ungi Englendingurinn Floyd Samba skoraði tvö mörk í sínum fyrsta leik fyrir Manchester City.
Ungi Englendingurinn Floyd Samba skoraði tvö mörk í sínum fyrsta leik fyrir Manchester City. Carl Recine/Getty Images

Manchester City tók á móti Norwich í enska deildarbikarnum í kvöld. Norwich, sem spilar í ensku B-deildinni, átti erfitt kvöld þar sem heimamennirnir í City einfaldlega völtuðu yfir þá með 5-0 sigri.

Floyd Samba skoraði fyrsta mark leiksins en þetta var fyrsti leikur hans fyrir Manchester City. Hann skallaði boltann inn af stuttu færi eftir að Daniel Grimshaw, markmaður Norwich, misreiknaði flug boltans og missti af honum.

Stuttu síðar slapp Rayan Cherki inn fyrir vörn Norwich og kláraði færið vel. Þegar liðin gengu til búningsherbergja í hálfleik var Manchester City með 2-0 forystu og sáu gestirnir í Norwich varla til sólar.

Brasilíski leikmaðurinn Allan skoraði fyrir Manchester City snemma í seinni hálfleik en þetta var fyrsti leikur hans fyrir City rétt eins og hjá Samba. Sá síðarnefndi var þó ekki búinn að syngja sitt síðasta því hann skoraði sitt annað mark eftir að Norwich missti boltann við að reyna að spila frá markmanni.

Eftir þetta róaðist leikurinn niður en Manchester City var ekki búið að syngja sitt síðasta. Þriðja ungstirni Manchester City, Ryan McAidoo, skoraði fyrir félagið undir lok leiksins en hann kom inn á völlinn í hálfleik. Nico O’Reilly gaf frábæra fyrirgjöf sem McAidoo kláraði í sinni fyrstu snertingu og tryggði fimmta og síðasta mark leiksins.

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