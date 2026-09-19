Barry sendi Everton upp í fimmta sæti og Newcastle vann Hull

Everton er enn án taps í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta eftir 1-0 sigur á heimavelli gegn nýliðum Ipswich í 5. umferð í dag. Newcastle varð fyrsta liðið til að vinna nýliða Hull, 2-1 á heimavelli.
Thierno Barry skoraði sigurmark Everton í dag en það kom strax á 11. mínútu. Liðið er nú með 9 stig í 5. sæti en Ipswich er með 6 stig.
Gestirnir frá Ipswich voru manni færri frá 67. mínútu eftir að Abdul Fatawu Issahaku fékk sitt seinna gula spjald fyrir leikaraskap. Skömmu áður hafði Barry komið boltanum aftur í netið en markið var dæmt af.
Newcastle komst í 2-0 gegn Hull á fyrstu sjö mínútunum, með mörkum frá Joe Willock og Lewis Hall.
Mohamed Ali Cho náði að minnka muninn fyrir gestina á 67. mínútu en það dugði skammt og fyrsta tap Hull staðreynd.
Hull og Newcastle eru því bæði með átta stig í 7. og 8. sæti.