JJ Gabriel mættur til Barcelona Andri Broddason skrifar 18. september 2026 22:32 Ungstirnið JJ Gabriel vill fara frá Manchester United og hafa stórlið áhuga á honum. Ash Donelon/Getty Images Leikmaðurinn ungi JJ Gabriel hefur mikið verið á milli tannanna á fólki eftir að hann tilkynnti að hann vildi fara frá Manchester United. Mikið hefur verið um hann rætt síðan þá en hann er nú staddur í Barcelona. JJ Gabriel er gríðarlegt efni þrátt fyrir að vera aðeins 15 ára gamall. Hann hefur verið að spila með U21 liði Manchester United og æft með aðalliðinu. Búist var við að hann myndi vera í leikmannahóp Manchester United fyrr í vikunni þegar Manchester United tók á móti Brighton í enska deildarbikarnum. Það gerðist ekki því í byrjun vikunnar mætti hann ekki á æfingu og tjáði félaginu að hann vildi slíta samningi sínum við Manchester United. Hann spilaði einn leik fyrir Manchester United í yngri deild Meistaradeildarinnar sem fylgir aðalliðunum í Meistaradeild Evrópu. Hann má því ekki spila fyrir önnur lið í þeirri deild á þessu tímabili. Það er mikið álag fyrir ungan og efnilegan leikmann að fá athygli snemma á ferlinum. Það hefur einnig áhrif á fólkið í kringum hann og samkvæmt heimildum BBC Sport voru nánir aðstandendur JJ Gabriel brjálaðir yfir því að hann hafi ekki verið í leikmannahóp Manchester United þegar liðið tók á móti Sabah FK í Meistaradeild Evrópu. Fótbolti Enski boltinn Manchester United Mest lesið Flestir Íslendingar halda með Liverpool Enski boltinn FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Íslenski boltinn Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik Íslenski boltinn Uppgjörið:Fram - Víkingur 2-2 | Tvö rauð á teymi Víkinga í dramatísku jafntefli Íslenski boltinn Jón Dagur breyst úr floppi í stjörnu Fótbolti Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“ Sport Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Fótbolti Uppgjörið: FH - Stjarnan 1-0 | Halda titilbaráttunni jafnri Íslenski boltinn Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Fótbolti „Algjör óþarfi fyrir dómarann að vera búa til svona úlfalda úr mýflugu“ Sport Fleiri fréttir JJ Gabriel mættur til Barcelona Brentford taplausir eftir sigur á bitlausu liði Chelsea Richarlison hafnaði Vasco da Gama: „Við reyndum allt“ Flestir Íslendingar halda með Liverpool Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Boehly selur og kveður Chelsea Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Raheem Sterling játar sök Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Milner aftur til Liverpool Leedsarar léku sér að Newcastle VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Goðsögn hjá West Ham fallin frá „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin „Markið hefði ekki átt að standa“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Sjá meira