Enski boltinn

JJ Gabriel mættur til Barcelona

Andri Broddason skrifar
Ungstirnið JJ Gabriel vill fara frá Manchester United og hafa stórlið áhuga á honum.
Ungstirnið JJ Gabriel vill fara frá Manchester United og hafa stórlið áhuga á honum. Ash Donelon/Getty Images

Leikmaðurinn ungi JJ Gabriel hefur mikið verið á milli tannanna á fólki eftir að hann tilkynnti að hann vildi fara frá Manchester United. Mikið hefur verið um hann rætt síðan þá en hann er nú staddur í Barcelona.

JJ Gabriel er gríðarlegt efni þrátt fyrir að vera aðeins 15 ára gamall. Hann hefur verið að spila með U21 liði Manchester United og æft með aðalliðinu. Búist var við að hann myndi vera í leikmannahóp Manchester United fyrr í vikunni þegar Manchester United tók á móti Brighton í enska deildarbikarnum.

Það gerðist ekki því í byrjun vikunnar mætti hann ekki á æfingu og tjáði félaginu að hann vildi slíta samningi sínum við Manchester United. Hann spilaði einn leik fyrir Manchester United í yngri deild Meistaradeildarinnar sem fylgir aðalliðunum í Meistaradeild Evrópu. Hann má því ekki spila fyrir önnur lið í þeirri deild á þessu tímabili.

Það er mikið álag fyrir ungan og efnilegan leikmann að fá athygli snemma á ferlinum. Það hefur einnig áhrif á fólkið í kringum hann og samkvæmt heimildum BBC Sport voru nánir aðstandendur JJ Gabriel brjálaðir yfir því að hann hafi ekki verið í leikmannahóp Manchester United þegar liðið tók á móti Sabah FK í Meistaradeild Evrópu.

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