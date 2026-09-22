Íslenski boltinn

Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er til­búinn að halda á­fram en líkaminn segir stopp“

Aron Guðmundsson skrifar
Rúnar Már mun leggja skóna á hilluna eftir yfirstandandi tímabil í Bestu deildinni með ÍA
Rúnar Már mun leggja skóna á hilluna eftir yfirstandandi tímabil í Bestu deildinni með ÍA Flaviu Buboi/Getty Images

Rúnar Már Sigurjónsson mun leggja knattspyrnuskóna á hilluna eftir síðasta leik ÍA á yfirstandandi tímabili. Rúnar segir ákvörðunina erfiða, hugurinn vilji halda áfram en líkaminn segi stopp.

Frá þessu greinir Rúnar, sem hefur yfir að skipa margra ára feril í atvinnumennsku sem og með íslenska landsliðinu, í færslu á samfélagsmiðlum.

„Síðasti leikurinn minn verður 24. október næstkomandi,“ skrifar Rúnar í færslu sinni en þann dag tekur ÍA á móti Keflavík í síðustu umferð Bestu deildarinnar. 

Rúnar vill koma á framfæri þökkum til allra þeirra félöga, þjálfara, leikmanna, stuðningsmanna og sjálfboðaliða sem hann hefur komist í kynni við á sínum feril. 

„Einnig KSÍ og Magnúsi Agnari Magnússyni fyrir næstum 20 ára samstarf, ásamt síðar Bjarka Gunnlaugssyni. Fjölskylda og vinir fá allar mínar þakkir fyrir stuðninginn og fyrir að elta mig um allan heim.“

Æskudraumurinn hafi orðið að veruleika.

„Síðan ég var þriggja ára ætlaði ég aldrei að vera neitt annað en fótboltamaður og ég ætla að vera stoltur af því að það tókst. Að taka ákvörðun um að hætta er miklu erfiðara en ég hélt. Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn er búinn að fá nóg og segir stopp. Takk fyrir mig.“ 

Rúnar Már spilaði 32 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og skoraði í þeim leikjum tvö mörk. Hann hefur spilað fyrir Tindastól, HK, Ými, Val og ÍA hér á landi. 

Þá hefur hann spilað sem atvinnumaður í Svíþjóð, Sviss, Rúmeníu og Kasakstan. Varð hann landsmeistari bæði í Rúmeníu og Kasakstan.

Á yfirstandandi tímabili með ÍA hefur Rúnar Már komið við sögu í 15 leikjum og skorað þrjú mörk. ÍA tryggði sér sæti í efri hluta Bestu deildarinnar og vermir nú 5. sæti deildarinnar með 30 stig. 

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