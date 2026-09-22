Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Aron Guðmundsson skrifar 22. september 2026 09:41 Rúnar Már mun leggja skóna á hilluna eftir yfirstandandi tímabil í Bestu deildinni með ÍA Flaviu Buboi/Getty Images Rúnar Már Sigurjónsson mun leggja knattspyrnuskóna á hilluna eftir síðasta leik ÍA á yfirstandandi tímabili. Rúnar segir ákvörðunina erfiða, hugurinn vilji halda áfram en líkaminn segi stopp. Frá þessu greinir Rúnar, sem hefur yfir að skipa margra ára feril í atvinnumennsku sem og með íslenska landsliðinu, í færslu á samfélagsmiðlum. „Síðasti leikurinn minn verður 24. október næstkomandi,“ skrifar Rúnar í færslu sinni en þann dag tekur ÍA á móti Keflavík í síðustu umferð Bestu deildarinnar. Rúnar vill koma á framfæri þökkum til allra þeirra félöga, þjálfara, leikmanna, stuðningsmanna og sjálfboðaliða sem hann hefur komist í kynni við á sínum feril. View this post on Instagram A post shared by Runar Mar S Sigurjonsson (@runarmar) „Einnig KSÍ og Magnúsi Agnari Magnússyni fyrir næstum 20 ára samstarf, ásamt síðar Bjarka Gunnlaugssyni. Fjölskylda og vinir fá allar mínar þakkir fyrir stuðninginn og fyrir að elta mig um allan heim.“ Æskudraumurinn hafi orðið að veruleika. „Síðan ég var þriggja ára ætlaði ég aldrei að vera neitt annað en fótboltamaður og ég ætla að vera stoltur af því að það tókst. Að taka ákvörðun um að hætta er miklu erfiðara en ég hélt. Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn er búinn að fá nóg og segir stopp. Takk fyrir mig.“ Rúnar Már spilaði 32 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og skoraði í þeim leikjum tvö mörk. Hann hefur spilað fyrir Tindastól, HK, Ými, Val og ÍA hér á landi. Þá hefur hann spilað sem atvinnumaður í Svíþjóð, Sviss, Rúmeníu og Kasakstan. Varð hann landsmeistari bæði í Rúmeníu og Kasakstan. Á yfirstandandi tímabili með ÍA hefur Rúnar Már komið við sögu í 15 leikjum og skorað þrjú mörk. ÍA tryggði sér sæti í efri hluta Bestu deildarinnar og vermir nú 5. sæti deildarinnar með 30 stig. Besta deild karla Landslið karla í fótbolta Íslenski boltinn ÍA Fótbolti Mest lesið Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti Einar verulega ósáttur: „Mér finnst þetta bara galin ummæli“ Handbolti Öll spjót beinast að Írum og Heimi Fótbolti Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Fótbolti Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Íslenski boltinn Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Fótbolti Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Íslenski boltinn Baulað á Luke Littler í Hollandi Sport Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Fótbolti Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Fótbolti Fleiri fréttir Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 4-1 | Skítlétt á Skaganum Uppgjörið: FH - Stjarnan 5-2 | Heimamenn kláruðu dæmið í fyrri hálfleik Uppgjörið: ÍBV - Valur 1-1 | Grátlegt jafntefli hjá Eyjamönnum Blikakonur með í tölvuleik og brjóta blað „Ég hef ekki séð svona áður hjá neinum leikmanni“ Skolað í burtu úr Vesturbæ en skáluðu hjá Audda Blö „Þetta er ekki að fara að brjóta Þórsliðið“ Adam Ægir: „Ég skuldaði KA þetta“ Sjáðu markið sem kom Þrótti í Bestu deildina „Klúbbur sem ætti að geta verið með bestu klúbbum landsins“ KA – Þór 3-0 | Sendu erkifjendurna í fallsæti með lífsnauðsynlegum sigri Þróttur R. - Fylkir 1-0 | Þróttarar upp í Bestu deild eftir tíu ára bið „Er þetta ekki ástæðan fyrir því að menn borga sig inn?“ Uppgjörið: Valur - Þór/KA 0-1 | Margrét tryggði Þór/KA dýrmæt stig á Hlíðarenda „Hef engan smekk fyrir því hvernig þeir haga sér“ Hvar er reiði Sölvi? „Þarf mjög mikið til að fá mig til að missa kúlið“ Læti í göngunum eftir leik Uppgjörið: KR - Víkingur R. 1-2 | Fimm rauð og Víkingar meistarar Sjáðu trylltan fögnuð Víkinga þegar titillinn var í höfn og viðtal við hetjuna Leikirnir við HK fín æfing fyrir stóru stundina Menn eigi ekki að bugast yfir pressu og ávísun Kraftaverkamaðurinn á Húsavík hættur Sjá meira