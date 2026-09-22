Mótmælendur söfnuðust saman fyrir utan hótelið sem írska landsliðið dvelur nú á fyrir fyrstu leiki sína í Þjóðadeild UEFA og hvöttu landsliðið til þess að spila ekki við Ísrael.
Írar undirbúa sig fyrir fyrstu fjóra leiki sína í deildinni og dvelja á Castleknock-hótelinu. Þeir hefja mótið á tveimur útileikjum, gegn Kósovó og svo Ísrael.
Leikirnir sem Írar spila við Ísrael munu fara fram á hlutlausum velli en Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, var í gær harðlega gagnrýndur af ísraelska knattspyrnusambandinu fyrir ummæli sín á blaðamannafundi.
„Við erum ekki að spila með þjóðarmorði, við erum að spila gegn þjóðarmorði. Við erum að spila gegn Ísrael, við erum ekki að spila með Ísrael,“ sagði Heimir en mikil umræða hefur farið fram um það hvort Írar eigi yfirhöfuð að vera að spila við Ísrael sökum stöðunnar á Gaza.
Samkvæmt Irish Mirror söfnuðust á milli 100 til 200 mótmælendur, margir hverjir með palestínska fánann, saman fyrir utan hótel írska landsliðsins í gær og kröfðust þess að Írar myndu ekki mæta á fyrirhugaða leiki gegn Ísrael.
'Stop the Game' protests have been taking place outside the Republic of Ireland team hotel this evening, calling for them not to fulfil Sunday's clash with Israel. Anna Caplice, one of over 160 sporting signatories on a letter calling for the same, spoke to RTÉ Sport. pic.twitter.com/oVZe4F6cWK— RTÉ Sport (@RTEsport) September 21, 2026
'Stop the Game' protests have been taking place outside the Republic of Ireland team hotel this evening, calling for them not to fulfil Sunday's clash with Israel. Anna Caplice, one of over 160 sporting signatories on a letter calling for the same, spoke to RTÉ Sport. pic.twitter.com/oVZe4F6cWK