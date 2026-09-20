Rushworth gerði það sama og Schmeichel fyrir 34 árum

Carl Rushworth, markvörður Coventry City, skráði sig í sögubækurnar í ensku úrvalsdeildinni þegar hann lagði upp mark í sigri liðsins á Nottingham Forest í gær.
Coventry hafði hvorki skorað né fengið stig frá því liðið tryggði sér Championship-titilinn á síðasta tímabili. Það breyttist á City Ground þar sem Jay Dasilva skoraði eina mark leiksins eftir sendingu frá Rushworth.
Markvörðurinn átti frábæra sendingu langt fram völlinn sem sendi Dasilva í gegn og hann kláraði færið af yfirvegun.
Með stoðsendingunni varð Rushworth fyrsti markvörðurinn í 34 ár til að leggja upp fyrsta mark liðs síns á ákveðnu úrvalsdeildartímabili.
Síðasti markvörðurinn sem gerði það var enginn annar en Peter Schmeichel. Daninn lagði upp fyrsta mark Manchester United í sögu úrvalsdeildarinnar árið 1992 þegar hann fann Mark Hughes í leik gegn Sheffield United.
Coventry hefur því loksins brotið ísinn í úrvalsdeildinni eftir að hafa byrjað tímabilið án marks og stiga.
Rushworth hefur jafnframt verið nefndur í umræðunni um enska landsliðið þar sem fáir enskir markverðir spila reglulega í úrvalsdeildinni. Hann var þó ekki valinn í síðasta landsliðshóp Thomas Tuchel.
Coventry leikur næst gegn Newcastle United 12. október.