Enski boltinn

Rushworth gerði það sama og Schmeichel fyrir 34 árum

Stefán Árni Pálsson skrifar
Carl Rushworth í leiknum í gær.
Carl Rushworth í leiknum í gær. Vísir/Shaun Botterill/Getty Images

Carl Rushworth, markvörður Coventry City, skráði sig í sögubækurnar í ensku úrvalsdeildinni þegar hann lagði upp mark í sigri liðsins á Nottingham Forest í gær.

Coventry hafði hvorki skorað né fengið stig frá því liðið tryggði sér Championship-titilinn á síðasta tímabili. Það breyttist á City Ground þar sem Jay Dasilva skoraði eina mark leiksins eftir sendingu frá Rushworth.

Markvörðurinn átti frábæra sendingu langt fram völlinn sem sendi Dasilva í gegn og hann kláraði færið af yfirvegun.

Með stoðsendingunni varð Rushworth fyrsti markvörðurinn í 34 ár til að leggja upp fyrsta mark liðs síns á ákveðnu úrvalsdeildartímabili.

Síðasti markvörðurinn sem gerði það var enginn annar en Peter Schmeichel. Daninn lagði upp fyrsta mark Manchester United í sögu úrvalsdeildarinnar árið 1992 þegar hann fann Mark Hughes í leik gegn Sheffield United.

Coventry hefur því loksins brotið ísinn í úrvalsdeildinni eftir að hafa byrjað tímabilið án marks og stiga.

Rushworth hefur jafnframt verið nefndur í umræðunni um enska landsliðið þar sem fáir enskir markverðir spila reglulega í úrvalsdeildinni. Hann var þó ekki valinn í síðasta landsliðshóp Thomas Tuchel.

Coventry leikur næst gegn Newcastle United 12. október.

Klippa: Nott. Forest - Coventry 0-1
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