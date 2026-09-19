Enski boltinn

Fjór­föld lög­gæsla fyrir harðasta ríg Eng­lands

Valur Páll Eiríksson skrifar
Löggæslan verður umtalsverð í Lundúnum í dag vegna leiks Millwall við West Ham.
Löggæslan verður umtalsverð í Lundúnum í dag vegna leiks Millwall við West Ham. Matthew Lloyd/Getty Images

Millwall og West Ham mætast í ensku B-deildinni í hádeginu í dag. Um er að ræða einn hatramannasta ríg Bretlandseyja og öryggisgæslan umtalsvert meiri en hefðbundið er.

Grannfélögin eru að mætast í fyrsta sinn frá árinu 2012, síðast þegar West Ham var í B-deildinni. Hatrið er geigvænlegt á milli stuðningsmanna félaganna sem má rekja mörg ár aftur í tímann.

Rígurinn var þá gerður ódauðlegur á hvíta tjaldinu í kvikmyndinni Green Street Hooligans með þá Elijah Wood og Charlie Hunnam í aðalhlutverki frá árinu 2005.

Öryggisgæsla vegna leiksins er töluvert meiri en í kringum hvern annan fótboltaleik. 

Um 400 lögreglumenn verða á svæðinu í kringum leikinn, fjórfalt fleiri en venjulegt er. 

„Töluverður fjöldi lögreglumanna verður á svæðinu,“ segir í yfirlýsingu frá lögreglunni þar sem lögreglumenn á hestum auk þeirra með hunda verða á svæðinu.

„Andlitsgreining í rauntíma verður einnig notuð,“ segir einnig í yfirlýsingu lögreglunnar í London.

Sú tækni notar öryggismyndavélar í beinni til að skanna stóra mannfjölda og eru andlitin síðan borin saman við eftirlitslista lögreglunnar til að hjálpa lögreglumönnum að finna fólk sem er eftirlýst fyrir alvarleg brot eða er í banni frá fótboltaleikjum.

West Ham fær 1.774 miða á leikinn sem fram fer á The Den í hádeginu. Það er um 300 færri en Bolton fékk á síðasta heimaleik Millwall í deildinni.

54 stuðningsmenn West Ham fengu lífstíðarbann þegar liðin mættust í enska deildabikarnum í ágúst árið 2009. Sá leikur hefur verið kallaður óeirðirnar á Upton Park þar sem mikil læti voru fyrir utan völlinn og stuðningsmenn óðu inn á völlinn oftar en einu sinni í 3-1 sigri West Ham eftir framlengdan leik.

West Ham United Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið