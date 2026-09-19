Millwall og West Ham mætast í ensku B-deildinni í hádeginu í dag. Um er að ræða einn hatramannasta ríg Bretlandseyja og öryggisgæslan umtalsvert meiri en hefðbundið er.
Grannfélögin eru að mætast í fyrsta sinn frá árinu 2012, síðast þegar West Ham var í B-deildinni. Hatrið er geigvænlegt á milli stuðningsmanna félaganna sem má rekja mörg ár aftur í tímann.
Rígurinn var þá gerður ódauðlegur á hvíta tjaldinu í kvikmyndinni Green Street Hooligans með þá Elijah Wood og Charlie Hunnam í aðalhlutverki frá árinu 2005.
Öryggisgæsla vegna leiksins er töluvert meiri en í kringum hvern annan fótboltaleik.
Um 400 lögreglumenn verða á svæðinu í kringum leikinn, fjórfalt fleiri en venjulegt er.
„Töluverður fjöldi lögreglumanna verður á svæðinu,“ segir í yfirlýsingu frá lögreglunni þar sem lögreglumenn á hestum auk þeirra með hunda verða á svæðinu.
„Andlitsgreining í rauntíma verður einnig notuð,“ segir einnig í yfirlýsingu lögreglunnar í London.
Sú tækni notar öryggismyndavélar í beinni til að skanna stóra mannfjölda og eru andlitin síðan borin saman við eftirlitslista lögreglunnar til að hjálpa lögreglumönnum að finna fólk sem er eftirlýst fyrir alvarleg brot eða er í banni frá fótboltaleikjum.
West Ham fær 1.774 miða á leikinn sem fram fer á The Den í hádeginu. Það er um 300 færri en Bolton fékk á síðasta heimaleik Millwall í deildinni.
54 stuðningsmenn West Ham fengu lífstíðarbann þegar liðin mættust í enska deildabikarnum í ágúst árið 2009. Sá leikur hefur verið kallaður óeirðirnar á Upton Park þar sem mikil læti voru fyrir utan völlinn og stuðningsmenn óðu inn á völlinn oftar en einu sinni í 3-1 sigri West Ham eftir framlengdan leik.