Isak tryggði Liverpool sigurinn

Alexander Isak skoraði eina mark leiksins á 58. mínútu eftir undirbúning frá Cody Gakpo. Isak kláraði færið af yfirvegun og tryggði Liverpool þrjú stig.
Bournemouth sótti meira eftir markið og Liverpool þurfti að verjast af krafti undir lokin. Heimamenn náðu þó ekki að skapa sér nógu gott færi til að jafna.
Liverpool hélt því hreinu og fagnaði mikilvægum útisigri í erfiðum leik. Liverpool er því í sjötta sæti deildarinnar með níu stig en Bournemouth er í því 17. sæti og leitar liðið enn að sínum fyrsta sigri.