Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Aron Guðmundsson skrifar 22. september 2026 12:03 Frá leik Víkings Reykjavíkur og Breiðabliks í Bestu deildinni fyrr á tímabilinu Albert Brynjar Ingason, sérfræðingur Stúkunnar á Sýn Sport, vill að Besta deildin verði fjórtán liða deild og hverfa frá núverandi fyrirkomulagi. „Ég er alveg hrifinn af þessu fyrirkomulagi,“ sagði Baldur Sigurðsson um núverandi mótafyrirkomulag í Bestu deildinni sem hefur verið nokkuð gagnrýnt upp á síðkastið en að lokinni tveggja umferða deildarkeppni er deildinni skipt upp í efri og neðri hluta. Klippa: Vill fjórtán liða Bestu deild karla „Mér finnst eins og gagnrýnin á þetta allt saman sé aðallega bara lengdin á tímabilinu, að við séum ekki að detta inn í þessa landsleikjapásu. Við fengum úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn einu sinni milli Víkings og Breiðabliks. Við fáum spennandi leiki. Við fáum til dæmis KA-Þór grannaslaginn núna í þriðja skiptið, sturlaða leiki. Þannig að það er eitthvað sem segir mér að þetta sé að bjóða okkur upp á fleiri spennandi leiki heldur en hefðbundna fyrirkomulagið gerir og gerði þegar það var. Ég er meiri úrslitakeppnismaður en ég er ekkert með svakalega sterka skoðun á þessu. Það sé þó langt að detta inn í þessa löngu þriggja vikna landsleikjapásu. Vill fjórtán liða Bestu deild „Ég vil halda í hefðina,“ sagði Albert Brynjar Ingason. „Mér finnst bara tveggja umferða mót vera málið. Þú ert að mæta liðum tvisvar sinnum. Viltu fækka leikjum? „Nei, ég bara þoli ekki að lið séu að mæta sumum liðum þrisvar sinnum,“ svaraði Albert og hélt áfram: „Mér finnst það leiðinlegt. Mér finnst líka leiðinlegt að sjá lið eins og Keflavík núna bara föst í sjötta sætinu. Keflavík getur ekki farið neitt neðar.“ Albert vill að Besta deildin verði fjórtán liða deild. „Tvær umferðir. Vil að liðin í tveimur neðstu sætunum fari beint niður í Lengjudeildina og að liðið í þriðja neðsta sætinu fari í hreinan úrslitaleik um að halda sínu sæti. Lengjudeildin verði áfram tólf liða deild. Þar vil ég fá tvö efstu beint upp og að liðin í þriðja og fjórða sæti spili sín á milli þannig að við höldum þessum umspilsleikjum sem hafa gengið vel í Lengjudeildinni. Það lið sem vinnur þann leik fer í úrslitaleik á Laugardalsvelli á móti þriðja neðsta sætinu í Bestu deildinni.“ Umræðuna um mátafyrirkomulagið í Bestu deild og Lengjudeild karla úr Stúkunni má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni. Íslenski boltinn Besta deild karla Stúkan Fótbolti Lengjudeild karla Mest lesið Öll spjót beinast að Írum og Heimi Fótbolti Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Einar verulega ósáttur: „Mér finnst þetta bara galin ummæli“ Handbolti Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Íslenski boltinn Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Íslenski boltinn Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Fótbolti Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Fótbolti Baulað á Luke Littler í Hollandi Sport Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Fótbolti Fleiri fréttir Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 4-1 | Skítlétt á Skaganum Uppgjörið: FH - Stjarnan 5-2 | Heimamenn kláruðu dæmið í fyrri hálfleik Uppgjörið: ÍBV - Valur 1-1 | Grátlegt jafntefli hjá Eyjamönnum Blikakonur með í tölvuleik og brjóta blað „Ég hef ekki séð svona áður hjá neinum leikmanni“ Skolað í burtu úr Vesturbæ en skáluðu hjá Audda Blö „Þetta er ekki að fara að brjóta Þórsliðið“ Adam Ægir: „Ég skuldaði KA þetta“ Sjáðu markið sem kom Þrótti í Bestu deildina „Klúbbur sem ætti að geta verið með bestu klúbbum landsins“ KA – Þór 3-0 | Sendu erkifjendurna í fallsæti með lífsnauðsynlegum sigri Þróttur R. - Fylkir 1-0 | Þróttarar upp í Bestu deild eftir tíu ára bið „Er þetta ekki ástæðan fyrir því að menn borga sig inn?“ Uppgjörið: Valur - Þór/KA 0-1 | Margrét tryggði Þór/KA dýrmæt stig á Hlíðarenda „Hef engan smekk fyrir því hvernig þeir haga sér“ Hvar er reiði Sölvi? „Þarf mjög mikið til að fá mig til að missa kúlið“ Læti í göngunum eftir leik Uppgjörið: KR - Víkingur R. 1-2 | Fimm rauð og Víkingar meistarar Sjáðu trylltan fögnuð Víkinga þegar titillinn var í höfn og viðtal við hetjuna Leikirnir við HK fín æfing fyrir stóru stundina Sjá meira