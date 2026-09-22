Íslenski boltinn

Vill hverfa frá nú­verandi fyrir­komu­lagi í Bestu deildinni

Aron Guðmundsson skrifar
Frá leik Víkings Reykjavíkur og Breiðabliks í Bestu deildinni fyrr á tímabilinu
Frá leik Víkings Reykjavíkur og Breiðabliks í Bestu deildinni fyrr á tímabilinu

Albert Brynjar Ingason, sérfræðingur Stúkunnar á Sýn Sport, vill að Besta deildin verði fjórtán liða deild og hverfa frá núverandi fyrirkomulagi. 

„Ég er alveg hrifinn af þessu fyrirkomulagi,“ sagði Baldur Sigurðsson um núverandi mótafyrirkomulag í Bestu deildinni sem hefur verið nokkuð gagnrýnt upp á síðkastið en að lokinni tveggja umferða deildarkeppni er deildinni skipt upp í efri og neðri hluta.

Klippa: Vill fjórtán liða Bestu deild karla

„Mér finnst eins og gagnrýnin á þetta allt saman sé aðallega bara lengdin á tímabilinu, að við séum ekki að detta inn í þessa landsleikjapásu. Við fengum úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn einu sinni milli Víkings og Breiðabliks. Við fáum spennandi leiki.

Við fáum til dæmis KA-Þór grannaslaginn núna í þriðja skiptið, sturlaða leiki. Þannig að það er eitthvað sem segir mér að þetta sé að bjóða okkur upp á fleiri spennandi leiki heldur en hefðbundna fyrirkomulagið gerir og gerði þegar það var. Ég er meiri úrslitakeppnismaður en ég er ekkert með svakalega sterka skoðun á þessu.

Það sé þó langt að detta inn í þessa löngu þriggja vikna landsleikjapásu.

Vill fjórtán liða Bestu deild

„Ég vil halda í hefðina,“ sagði Albert Brynjar Ingason. „Mér finnst bara tveggja umferða mót vera málið. Þú ert að mæta liðum tvisvar sinnum.

Viltu fækka leikjum?

„Nei, ég bara þoli ekki að lið séu að mæta sumum liðum þrisvar sinnum,“ svaraði Albert og hélt áfram: „Mér finnst það leiðinlegt. Mér finnst líka leiðinlegt að sjá lið eins og Keflavík núna bara föst í sjötta sætinu. Keflavík getur ekki farið neitt neðar.“

Albert vill að Besta deildin verði fjórtán liða deild.

„Tvær umferðir. Vil að liðin í tveimur neðstu sætunum fari beint niður í Lengjudeildina og að liðið í þriðja neðsta sætinu fari í hreinan úrslitaleik um að halda sínu sæti. Lengjudeildin verði áfram tólf liða deild. Þar vil ég fá tvö efstu beint upp og að liðin í þriðja og fjórða sæti spili sín á milli þannig að við höldum þessum umspilsleikjum sem hafa gengið vel í Lengjudeildinni. Það lið sem vinnur þann leik fer í úrslitaleik á Laugardalsvelli á móti þriðja neðsta sætinu í Bestu deildinni.“

Umræðuna um mátafyrirkomulagið í Bestu deild og Lengjudeild karla úr Stúkunni má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni.

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