Enski boltinn

Flestir Ís­lendingar halda með Liverpool

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Arngrímur Baldursson er einn harðasti stuðningsmaður Liverpool á Íslandi og fagnar hér langþráðum titli á Spot árið 2020.
Arngrímur Baldursson er einn harðasti stuðningsmaður Liverpool á Íslandi og fagnar hér langþráðum titli á Spot árið 2020.

Samkvæmt könnun Maskínu halda flestir Íslendingar með Liverpool og það sem meira er þá eru flestir stuðningsmenn Liverpool fólk sem kýs Framsóknarflokkinn.

Maskína gerði könnun frá 8. til 14. september síðastliðinn þar sem svarendur voru rúmlega þúsund. Svarendur eru 18 ára og eldri og alls staðar af landinu.

Af þeim sem tóku þátt í þessari könnun þá eru 21,1 prósent svarenda stuðningsmenn Liverpool. Man. Utd er næstvinsælasta lið landsins með 18,3 prósent. Arsenal kemur þar langt á eftir með 8,8 prósent og svo er Chelsea með 3,3 prósent. Leeds kemur svo með 2,4 prósent.

Það er gaman að rýna í þessa könnun Maskínu. Ef við skoðum þá sem halda með Liverpool þá er kynjahlutfallið næstum jafnt. 22,1 prósent eru karlmenn en 20,2 prósent kvenna halda með Liverpool.

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Flestir stuðningsmanna Liverpool eru í aldursflokknum 50-59 ára eða 29,3 prósent. 18-29 ára er svo með 26,2 prósent. Stærsti stuðningsmannakjarninn er á Suðurlandi og Reykjanesi eða 28,9 prósent.

Það er skemmtilegt að sjá hvaða stjórnmálaflokka þessir stuðningsmenn kjósa en 35,4 prósent kjósenda Framsóknarflokksins heldur með Liverpool. Tæplega 27 prósent Miðflokksmanna halda einnig með liðinu úr Bítlaborginni.

Stuðningsmenn Man. Utd eru aftur á móti flestir Sjálfstæðismenn eða 27 prósent. 21,5 prósent United-manna er svo Samfylkingarfólk.

Stærsta vígi Man. Utd á Íslandi er á Vesturlandi og Vestfjörðum eða 28 prósent.

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