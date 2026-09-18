Flestir Íslendingar halda með Liverpool Henry Birgir Gunnarsson skrifar 18. september 2026 13:33 Arngrímur Baldursson er einn harðasti stuðningsmaður Liverpool á Íslandi og fagnar hér langþráðum titli á Spot árið 2020. Samkvæmt könnun Maskínu halda flestir Íslendingar með Liverpool og það sem meira er þá eru flestir stuðningsmenn Liverpool fólk sem kýs Framsóknarflokkinn. Maskína gerði könnun frá 8. til 14. september síðastliðinn þar sem svarendur voru rúmlega þúsund. Svarendur eru 18 ára og eldri og alls staðar af landinu. Af þeim sem tóku þátt í þessari könnun þá eru 21,1 prósent svarenda stuðningsmenn Liverpool. Man. Utd er næstvinsælasta lið landsins með 18,3 prósent. Arsenal kemur þar langt á eftir með 8,8 prósent og svo er Chelsea með 3,3 prósent. Leeds kemur svo með 2,4 prósent. Það er gaman að rýna í þessa könnun Maskínu. Ef við skoðum þá sem halda með Liverpool þá er kynjahlutfallið næstum jafnt. 22,1 prósent eru karlmenn en 20,2 prósent kvenna halda með Liverpool. Með hvaða liði heldur þú?í enski knattspyrnu Flestir stuðningsmanna Liverpool eru í aldursflokknum 50-59 ára eða 29,3 prósent. 18-29 ára er svo með 26,2 prósent. Stærsti stuðningsmannakjarninn er á Suðurlandi og Reykjanesi eða 28,9 prósent. Það er skemmtilegt að sjá hvaða stjórnmálaflokka þessir stuðningsmenn kjósa en 35,4 prósent kjósenda Framsóknarflokksins heldur með Liverpool. Tæplega 27 prósent Miðflokksmanna halda einnig með liðinu úr Bítlaborginni. Stuðningsmenn Man. Utd eru aftur á móti flestir Sjálfstæðismenn eða 27 prósent. 21,5 prósent United-manna er svo Samfylkingarfólk. Stærsta vígi Man. Utd á Íslandi er á Vesturlandi og Vestfjörðum eða 28 prósent. Enski boltinn Fótbolti Liverpool FC Manchester United Mest lesið FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Íslenski boltinn Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik Íslenski boltinn Flestir Íslendingar halda með Liverpool Enski boltinn Jón Dagur breyst úr floppi í stjörnu Fótbolti Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Fótbolti Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“ Sport Hamilton segist ekki hafa beðið um að reka fólk úr liðinu Formúla 1 Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Fótbolti Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Enski boltinn Biðst afsökunar og afsalar sér sigrinum Sport Fleiri fréttir Flestir Íslendingar halda með Liverpool Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Boehly selur og kveður Chelsea Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Raheem Sterling játar sök Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Milner aftur til Liverpool Leedsarar léku sér að Newcastle VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Goðsögn hjá West Ham fallin frá „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin „Markið hefði ekki átt að standa“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Brighton valtaði yfir nýliðana Sjá meira