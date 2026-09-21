Fótbolti

Steinn orðinn vin­sæll eftir að Salah settist á hann

Andri Broddason skrifar
Steinar sem Mohammad Salah hefur deilt myndum af er orðinn vinsæll staður fyrir aðdáendur egypska fótboltamannsins.
Steinar sem Mohammad Salah hefur deilt myndum af er orðinn vinsæll staður fyrir aðdáendur egypska fótboltamannsins. Mosalah

Mohammed Salah virðist vera að njóta sín í Tyrklandi en hann flutti þangað til þess að leika með Trabzonspor í tyrknesku úrvalsdeildinni í fótbolta. Mikil eftirvænting var eftir komu hans til Tyrklands og náði hann að standast væntingar þegar hann skoraði þrennu gegn Galatasaray um helgina.

Eftir þrennuna hefur Salah nú skorað sjö mörk í átta leikjum fyrir tyrkneska liðið og virðist vera búinn að koma sér vel fyrir. Milli leikja hefur hann verið að ferðast um landið og deilt myndum af ferðalögum sínum og virðist óvænt vera að búa til ferðamannastaði.

Salah hefur deilt nokkrum myndum af sér á steinum í tyrknesku náttúrunni og hafa aðdáendur egypska kappans fundið steininn og tekið myndir af sér hjá steininum. Svo margir hafa fundið steininn að það hafa myndast raðir af fólki sem skiptast á að taka myndir af sér á sama steini og Salah sat á.

Samkvæmt miðausturlenska miðlinum Al Jazeera er steinninn á Kurtder-hásléttunni rétt hjá borginni Trabzon þar sem lið Salah spilar. Steinninn hefur verið kallaður „Steinninn hans Salah“ og hafa búðareigendur í kringum svæðið tekið eftir mikilli aukningu í umferð á svæðinu.

Svæðið hefur verið það vinsælt að búið er að setja upp skilti sem getur leitt fólk að steininum.

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