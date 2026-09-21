Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Andri Broddason skrifar 21. september 2026 23:17 Steinar sem Mohammad Salah hefur deilt myndum af er orðinn vinsæll staður fyrir aðdáendur egypska fótboltamannsins. Mosalah Mohammed Salah virðist vera að njóta sín í Tyrklandi en hann flutti þangað til þess að leika með Trabzonspor í tyrknesku úrvalsdeildinni í fótbolta. Mikil eftirvænting var eftir komu hans til Tyrklands og náði hann að standast væntingar þegar hann skoraði þrennu gegn Galatasaray um helgina. Eftir þrennuna hefur Salah nú skorað sjö mörk í átta leikjum fyrir tyrkneska liðið og virðist vera búinn að koma sér vel fyrir. Milli leikja hefur hann verið að ferðast um landið og deilt myndum af ferðalögum sínum og virðist óvænt vera að búa til ferðamannastaði. View this post on Instagram A post shared by COPA90 | Football | Soccer ⚽️ (@copa90) Salah hefur deilt nokkrum myndum af sér á steinum í tyrknesku náttúrunni og hafa aðdáendur egypska kappans fundið steininn og tekið myndir af sér hjá steininum. Svo margir hafa fundið steininn að það hafa myndast raðir af fólki sem skiptast á að taka myndir af sér á sama steini og Salah sat á. View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) Samkvæmt miðausturlenska miðlinum Al Jazeera er steinninn á Kurtder-hásléttunni rétt hjá borginni Trabzon þar sem lið Salah spilar. Steinninn hefur verið kallaður „Steinninn hans Salah“ og hafa búðareigendur í kringum svæðið tekið eftir mikilli aukningu í umferð á svæðinu. Svæðið hefur verið það vinsælt að búið er að setja upp skilti sem getur leitt fólk að steininum. Tyrkneski boltinn Fótbolti Mest lesið Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Fótbolti Eiði Smára ekki skemmt Enski boltinn Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Íslenski boltinn Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Fótbolti Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Enski boltinn Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Íslenski boltinn Ellefu ára senuþjófur fékk að vaka: „Ef hann ætlar að vinna þá þarf hann pepp“ Sport Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Fótbolti Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Íslenski boltinn Fleiri fréttir Prentaði mynd af brotum sem áttu að verðskulda rauð spjöld Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Eiði Smára ekki skemmt Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu „Mér finnst það ekki vandamál“ Draga verulega úr umfjöllun um leiki Írlands við Ísraels Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Dagur Dan glímdi við Messi í nótt Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Íslendingarnir sáu um frækinn sigur en Kristall fékk rautt „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ „Svo kemur bara mark eftir mark eftir mark“ „Hefði verið sætt að ná þrennu í fyrri hálfleik“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið „Ætlum að halda áfram að vera hugrakkir“ Orri fékk rautt fyrir kjaftbrúk í blálokin Sjá meira