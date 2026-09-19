Englandsmeistarar Arsenal steinlágu á útivelli gegn Brighton, Tottenham skoraði loksins en tapaði gegn Aston Villa og Coventry-menn náðu í sín fyrstu stig. Allt það helsta úr ensku úrvalsdeildinni í dag má sjá á Vísi.
Brighton fagnaði 3-0 sigri gegn Arsenal og þarf að leita þrjú og hálft ár aftur í tímann til að finna svo stórt tap hjá Arsenal-mönnum.
Tottenham skoraði fyrstu tvö mörk sín í deildinni á þessari leiktíð en það var ekki fyrr en Aston Villa hafði skorað þrjú og lauk leiknum með 3-2 sigri Villa-manna.
Thierno Barry skoraði sigurmark Everton eiginlega með maganum, í 1-0 sigri á nýliðum Ipswich sem misstu Abdul Fatawu af velli með rautt spjald eftir að hann fékk sitt seinna gula spjald fyrir leikaraskap.
Newcastle stöðvaði sannkallað draumabyrjun nýliða Hull í deildinni og vann 2-1 sigur, þar sem bæði mörk heimamanna komu á fyrstu sjö mínútum leiksins.
Í lokaleik dagsins skoraði Coventry svo loksins mark í deildinni og það dugði til 1-0 sigurs gegn Nottingham Forest. Mark var dæmt af heimamönnum undir lokin.