Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Andri Broddason skrifar 21. september 2026 20:17 Heimir Hallgrímsson er ekki vinsæll í Ísrael eftir að hafa notað orðið „þjóðarmorð“. Vísir/Getty Ísraelska knattspyrnusambandið hefur kallað Heimi Hallgrímsson, þjálfara írska landsliðsins í fótbolta, heimskan vegna athugasemda hans um þjóðarmorðið á Gaza. Á blaðamannafundi fyrir landsleikjagluggann þar sem írska landsliðið á leik gegn Ísrael var Heimir spurður hvað honum fyndist um að mæta landinu. „Við erum ekki að spila með þjóðarmorði, við erum að spila gegn þjóðarmorði. Við erum að spila gegn Ísrael, við erum ekki að spila með Ísrael,“ sagði Heimir en þessi athugasemd hefur ekki fallið vel í kramið í Ísrael. Samkvæmt írskum miðlum er ísraelska knattspyrnusambandið að hugsa sig um að kvarta yfir athugasemdum Heimis. Einnig hefur talsmaður ísraelska knattspyrnusambandsins sagt: „Það er ómögulegt fyrir okkur að svara ekki einhverjum sem ásakar okkur um þjóðarmorð.“ We have contributed to the world and humanity in countless fields, earning an impressive number of Nobel Prizes along the way. Unfortunately, we have not yet found a cure for stupidity, ignorance and hypocrisy displayed by @IrelandFootball team coach. We’re not playing with…— ISRAEL FA (@ISRAELFA) September 21, 2026 Ísraelska knattspyrnusambandið birti færslu á samfélagsmiðlinum X þar sem Heimir er kallaður: „Fáfróður, hræsnari og heimskur.“ Einnig fer ísraelska sambandið að segjast hafa gert margt gott fyrir mannkynið og fengið Nóbelsverðlaun fyrir. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Heimir hefur gagnrýnt Ísrael en á síðasta ári furðaði hann sig á því hvers vegna Rússlandi var meinað að keppa eftir innrás í Úkraínu, en engar takmarkanir voru settar á Ísrael eftir það sem er búið að gerast á Gaza-ströndinni. Hér að neðan má sjá færslu ísraelska knattspyrnusambandsins í heild sinni: „Við höfum lagt okkar af mörkum til heimsins og mannkynsins á mörgum sviðum, og hlotið fjölda Nóbelsverðlauna á leiðinni. Því miður höfum við ekki enn fundið lækningu á heimsku, fávísi og hræsni sem þjálfari Írlands í fótbolta hefur sýnt. Við erum ekki að spila með fávísi, hræsni og heimsku, við erum að spila gegn þjálfara sem er holdgervingur þeirra eiginleika.“ Fótbolti Írland Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Fótbolti Eiði Smára ekki skemmt Enski boltinn Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Íslenski boltinn Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Fótbolti Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Enski boltinn Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Íslenski boltinn Ellefu ára senuþjófur fékk að vaka: „Ef hann ætlar að vinna þá þarf hann pepp“ Sport Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Fótbolti Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Íslenski boltinn Fleiri fréttir Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Eiði Smára ekki skemmt Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu „Mér finnst það ekki vandamál“ Draga verulega úr umfjöllun um leiki Írlands við Ísraels Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Dagur Dan glímdi við Messi í nótt Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Íslendingarnir sáu um frækinn sigur en Kristall fékk rautt „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ „Svo kemur bara mark eftir mark eftir mark“ „Hefði verið sætt að ná þrennu í fyrri hálfleik“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið „Ætlum að halda áfram að vera hugrakkir“ Orri fékk rautt fyrir kjaftbrúk í blálokin Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 4-1 | Skítlétt á Skaganum Sjá meira