Fótbolti

Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagn­rýna þjóðar­morð í Ísrael

Andri Broddason skrifar
Heimir Hallgrímsson er ekki vinsæll í Ísrael eftir að hafa notað orðið „þjóðarmorð“.
Heimir Hallgrímsson er ekki vinsæll í Ísrael eftir að hafa notað orðið „þjóðarmorð“. Vísir/Getty

Ísraelska knattspyrnusambandið hefur kallað Heimi Hallgrímsson, þjálfara írska landsliðsins í fótbolta, heimskan vegna athugasemda hans um þjóðarmorðið á Gaza.

Á blaðamannafundi fyrir landsleikjagluggann þar sem írska landsliðið á leik gegn Ísrael var Heimir spurður hvað honum fyndist um að mæta landinu.

„Við erum ekki að spila með þjóðarmorði, við erum að spila gegn þjóðarmorði. Við erum að spila gegn Ísrael, við erum ekki að spila með Ísrael,“ sagði Heimir en þessi athugasemd hefur ekki fallið vel í kramið í Ísrael.

Samkvæmt írskum miðlum er ísraelska knattspyrnusambandið að hugsa sig um að kvarta yfir athugasemdum Heimis. Einnig hefur talsmaður ísraelska knattspyrnusambandsins sagt: „Það er ómögulegt fyrir okkur að svara ekki einhverjum sem ásakar okkur um þjóðarmorð.“

Ísraelska knattspyrnusambandið birti færslu á samfélagsmiðlinum X þar sem Heimir er kallaður: „Fáfróður, hræsnari og heimskur.“ Einnig fer ísraelska sambandið að segjast hafa gert margt gott fyrir mannkynið og fengið Nóbelsverðlaun fyrir.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Heimir hefur gagnrýnt Ísrael en á síðasta ári furðaði hann sig á því hvers vegna Rússlandi var meinað að keppa eftir innrás í Úkraínu, en engar takmarkanir voru settar á Ísrael eftir það sem er búið að gerast á Gaza-ströndinni.

Hér að neðan má sjá færslu ísraelska knattspyrnusambandsins í heild sinni:

„Við höfum lagt okkar af mörkum til heimsins og mannkynsins á mörgum sviðum, og hlotið fjölda Nóbelsverðlauna á leiðinni. Því miður höfum við ekki enn fundið lækningu á heimsku, fávísi og hræsni sem þjálfari Írlands í fótbolta hefur sýnt. Við erum ekki að spila með fávísi, hræsni og heimsku, við erum að spila gegn þjálfara sem er holdgervingur þeirra eiginleika.“

Fótbolti Írland Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið