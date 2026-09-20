Fulham komst af botni ensku úrvalsdeildarinnar og var afar nálægt fyrsta sigrinum, þegar liðið gerði 1-1 jafntefli við Manchester United í 5. umferð í dag.
Fulham komst yfir á 63. mínútu með afar slysalegu sjálfsmarki gestanna. Calvin Bassey hafði unnið boltann og átt skot sem Senne Lammens varði í Lisandro Martínez og af honum fór boltinn í markið.
Lammens náði að setja annan fótinn í boltann en ekki þannig að hann næði að verja, og virtist hræddur við að verja með höndum þó að ekki hefði verið um sendingu frá Martínez að ræða.
Það stefndi svo í sigur Fulham en Matheus Cunha náði að jafna metin þegar örfáar mínútur voru eftir, með föstu skoti utan teigs sem breytti um stefnu af varnarmanni.
United hefur aðeins unnið einn af fyrstu fimm leikjum tímabilsins og fer inn í langt landsleikjahlé með aðeins fimm stig í 12. sæti, tíu stigum á eftir nágrönnum sínum í Manchester City sem eru á toppnum.
Fulham er núna með tvö stig, líkt og Tottenham sem komið er á botninn með verri markatölu.
Næsti deildarleikur United er einmitt við Tottenham 10. október en Fulham sækir Ipswich heim.