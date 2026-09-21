Vill henda Wirtz út úr liðinu

Knattspyrnuspekingurinn Jamie Carragher, fyrrverandi leikmaður Liverpool, kallar eftir því að Andoni Iraola, þjálfari liðsins, setji Þjóðverjann Florian Wirtz á varamannabekkinn í næsta leik. Wirtz hefur farið hægt af stað í haust.
Carragher segir frammistöðu Wirtz gegn Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í gær eina þá verstu síðan hann var keyptur dýrum dómum til Liverpool frá Leverkusen fyrir rúmu ári síðan.
Carragher veltir því upp hvort vandamálið sé stærra en svo að Wirtz sé ekki í formi.
„Þetta er ein slakasta frammistaða sem ég hef séð frá honum í Liverpool-treyjunni,“ segir Carragher í hlaðvarpi sínu.
„Ég hef gagnrýnt þá staðreynd að hann hefur ekki náð tölunum,“ segir Carragher og vísar til marka og stoðsendinga Wirtz, eða öllu heldur skorts þar á.
„En venjulega þegar þú horfir á Wirtz er hann snyrtilegur og lipur, hann heldur boltanum, það eru hlutir sem þér líkar. Hann kemur sér úr þröngum aðstæðum þar sem þú býst venjulega við að leikmaðurinn þinn tapi boltanum,“ segir Carragher og bætir við:
„En ástæðan fyrir því að ég hef áhyggjur er sú að ég held ekki að Wirtz hafi verið í slöku formi síðan hann kom til Liverpool. Ég held í raun að það sem við erum að sjá sé það sem hann er.“
Wirtz sé því hreinlega ekki betri en raun ber vitni. Vonast er til að hann eigi mikið inni en Carragher hefur áhyggjur af því að hann standi alls ekki undir himinháum verðmiða.
„Áhyggjuefnið varðandi Wirtz núna er að frammistaða hans hingað til, eða það sem hann hefur gefið Liverpool, er svo slakt. Við bjuggumst við því að hann myndi leiða Liverpool til annars deildartitils, að leiða Liverpool til sigurs í Meistaradeildinni,“
„Bilið sem hann þarf að brúa til að réttlæta það sem fólk bjóst við, ég held næstum að það sé of stórt. Þú kemst ekki þangað. Jafnvel þótt hann bæti sig aðeins og komist þangað, þá er það samt ekki það sem Liverpool hélt að þeir væru að fá.“