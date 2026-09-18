Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni Sindri Sverrisson skrifar 18. september 2026 09:34 Rio Ngumoha er mættur í enska landsliðið. Getty/Carl Recine Rio Ngumoha, Kobbie Mainoo, Cole Palmer og Trent Alexander-Arnold eru á meðal þeirra sem Thomas Tuchel hefur valið í enska landsliðshópinn fyrir fyrstu leikina eftir HM í fótbolta í sumar. Englendingar unnu til bronsverðlauna á HM og mæta nú heimsmeisturum Spánar, Tékklandi og Króatíu í A-deild Þjóðadeildarinnar. Fyrsti leikurinn er við Spán laugardagskvöldið 26. september. Á meðal þeirra sem ekki eru í hópnum núna eru leikmenn eins og Phil Foden, Noni Madueke, Morgan Gibbs-White, Reece James, Ollie Watkins, Harry Maguire og Djed Spence. Þeir Madueke, Watkins, James og Spence voru allir í HM-hópnum í sumar. Hinn 18 ára gamli Rio Ngumoha fær nú tækifæri í fyrsta sinn í alvöru leikjum með enska landsliðinu eftir að hafa verið með í undirbúningnum fyrir HM og komið inná sem varamaður í vináttulandsleik gegn Nýja-Sjálandi. Á meðal annarra leikmanna sem ekki fengu sæti í HM-hópnum en eru með núna eru miðjumennirnir Cole Palmer, Myles Lewis-Skelly, Alex Scott og Kobbie Mainoo, og framherjinn Dominic Calvert-Lewin. Returning to represent the #ThreeLions 👊Welcome back, lads! 💪 pic.twitter.com/kIUQLJpMpu— England (@England) September 18, 2026 Enski landsliðshópurinn: Markmenn: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United) Varnarmenn: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) Miðjumenn: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth) Sóknarmenn: Harry Kane (Bayern), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal) Enski boltinn Mest lesið FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Íslenski boltinn Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Fótbolti Hamilton segist ekki hafa beðið um að reka fólk úr liðinu Formúla 1 Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“ Sport Biðst afsökunar og afsalar sér sigrinum Sport Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Enski boltinn Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Fótbolti Keppa í róðri með krókódílum Sport Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik Íslenski boltinn Peningaflóð til norska sambandsins eftir róður Haalands og félaga Fótbolti Fleiri fréttir Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Boehly selur og kveður Chelsea Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Raheem Sterling játar sök Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Milner aftur til Liverpool Leedsarar léku sér að Newcastle VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Goðsögn hjá West Ham fallin frá „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin „Markið hefði ekki átt að standa“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Brighton valtaði yfir nýliðana Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Sjá meira