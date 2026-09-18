Enski boltinn

Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni

Sindri Sverrisson skrifar
Rio Ngumoha er mættur í enska landsliðið.
Rio Ngumoha er mættur í enska landsliðið. Getty/Carl Recine

Rio Ngumoha, Kobbie Mainoo, Cole Palmer og Trent Alexander-Arnold eru á meðal þeirra sem Thomas Tuchel hefur valið í enska landsliðshópinn fyrir fyrstu leikina eftir HM í fótbolta í sumar.

Englendingar unnu til bronsverðlauna á HM og mæta nú heimsmeisturum Spánar, Tékklandi og Króatíu í A-deild Þjóðadeildarinnar. Fyrsti leikurinn er við Spán laugardagskvöldið 26. september.

Á meðal þeirra sem ekki eru í hópnum núna eru leikmenn eins og Phil Foden, Noni Madueke, Morgan Gibbs-White, Reece James, Ollie Watkins, Harry Maguire og Djed Spence. Þeir Madueke, Watkins, James og Spence voru allir í HM-hópnum í sumar.

Hinn 18 ára gamli Rio Ngumoha fær nú tækifæri í fyrsta sinn í alvöru leikjum með enska landsliðinu eftir að hafa verið með í undirbúningnum fyrir HM og komið inná sem varamaður í vináttulandsleik gegn Nýja-Sjálandi.

Á meðal annarra leikmanna sem ekki fengu sæti í HM-hópnum en eru með núna eru miðjumennirnir Cole Palmer, Myles Lewis-Skelly, Alex Scott og Kobbie Mainoo, og framherjinn Dominic Calvert-Lewin.

Enski landsliðshópurinn:

Markmenn: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United)

Varnarmenn: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Miðjumenn: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth)

Sóknarmenn: Harry Kane (Bayern), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal)

Enski boltinn

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