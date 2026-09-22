Manchester City situr á toppi ensku úrvalsdeildarinnar með fullt hús stiga þegar fimm umferðir eru búnar. Erling Haaland hefur verið aðalmarkaskorari liðsins en fleiri leikmenn virðast vera að hjálpa honum með markaskorunina.
Manchester City vann sannfærandi 5-3 sigur á Sunderland um helgina þar sem fjórir leikmenn skoruðu mörk toppliðsins. Enzo Fernandez skoraði sitt fyrsta mark fyrir Manchester City með glæsilegri aukaspyrnu og voru sérfræðingar Sýn Sport sammála um að það væri lukkuskref fyrir Manchester City að fá fleiri markaskorara.
„Þetta er frábær spyrna [hjá Enzo Fernandez] en þú vilt ekki að markmaðurinn þinn leyfi þetta en hann er að taka áhættu með staðsetningunni sinni. En það eru fleiri að koma að mörkunum og taka þyngdina af herðum [Erling] Haaland,“ sagði Halldór Árnason, sérfræðingur Sýn Sport.
Kjartan Atli Kjartansson stjórnaði þættinum og spurði Eið Smára Guðjohnsen hvort Manchester City væri líklegra til þess að vinna Englandsmeistaratitilinn ef fleiri en Haaland skora mörkin.
„Þú vilt að mörkin dreifist yfir liðið, það er ekki hægt að treysta bara á einn mann. Þeir hafa, eins og á síðasta tímabili, þurft að treysta aðeins of mikið á Erling Haaland. Mörk úr öllum áttum er kærkomið fyrir þjálfara,“ sagði Eiður Smári en var ekki að búast við að það yrðu margir leikir þar sem Haaland væri ekki að skora.
„Hann verður alltaf sjóðandi heitur, mun alltaf vera hættulegur og mun alltaf skora sín mörk. En segjum sem svo að hann eigi slæman dag, þá er gott að geta treyst á það að mörkin komi úr öðrum áttum.“
Umræðuna má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.