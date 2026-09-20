Sparkspekingurinn Gary Neville talaði hreint út varðandi frammistöðu Manchester United í dag eftir að liðið var stálheppið að ná í 1-1 jafntefli við botnlið Fulham, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
United-menn náðu þar með aðeins í fimm stig í fyrstu fimm umferðum deildarinnar, fyrir landsleikjahléið sem nú tekur við næstu þrjár vikur.
Neville var sérfræðingur í beinni útsendingu Sky Sports frá leiknum í dag og fylgdist með þegar United lenti undir með afar slysalegu sjálfsmarki Lisandro Martínez, sem markverðinum Senne Lammens tókst ekki að verjast. Um þennan kafla í seinni hálfleik, fram yfir sjálfsmarkið, sagði hinn 51 árs gamli Neville:
„Ég hef fylgst með Manchester United síðan ég var fimm ára og þetta eru verstu 15 mínútur sem ég hef séð liðið spila.
Þetta var algjörlega ömurlegt. Þeir gengu bara um í 15 mínútur og menn fá það sem þeir eiga skilið í fótbolta.
Kannski kemur eitthvað svar núna en ég hef aldrei séð svona mikinn skort á áreynslu á 15-20 mínútna kafla.“
Michael Carrick, stjóri United, þvertók fyrir að liðið hefði verið of varfærið í leiknum og sagði það hafa verðskuldað sigur.
„Fótbolti er erfiður. Við vorum með stjórnina stóran hluta fyrri hálfleiks. Þetta er enska úrvalsdeildin og það koma kaflar þar sem þú ræður ekki öllu. Ég held að enginn geti búist við að hafa algjöra stjórn í gegnum allan leikinn í þessari deild.
Mér fannst við eiga skilið að vinna, við sköpuðum nóg til þess. Við ætluðum okkur auðvitað sigur en við getum tekið það með okkur hvernig við kláruðum leikinn,“ sagði Carrick en Matheus Cunha tryggði United stig með jöfnunarmarki undir lokin.