Granit Xhaka, miðjumaður Sunderland og svissneska landsliðsins, gæti átt yfir höfði sér refsingu fyrir að hafa framvísað fölsuðu bólusetningarvottorði við Covid-19. Hann fær ekki að spila með Sviss í komandi landsleikjum.
Xhaka gaf út yfirlýsingu í morgun þar sem hann tjáði sig um orðróm sem hefur verið á kreiki undanfarna daga þess efnis að hann hafi verið til rannsóknar.
Leikmaðurinn viðurkennir að hafa orðið sér úti um falsað bólusetningarvottorð.
„Á þeim tíma var ég persónulega mjög óviss um bóluefnið við Covid-19 og hafði alvarlegar efasemdir,“ segir í yfirlýsingu Xhaka sem birtist á samfélagsmiðlinum Instagram.
Bæði Xhaka og læknirinn sem útvegaði honum vottorðið eru nú til rannsóknar og gætu átt yfir höfði sér refsingu. Xhaka iðrast gjörða sinna en sjálfur smitaðist Xhaka af Covid-19 árið 2021.
„Í dag sé ég greinilega að þetta var ekki rétta leiðin. Þetta voru mistök. Ég biðst afsökunar. Ég tek ábyrgð á þessari ákvörðun, er staðráðinn í að takast á við staðreyndir málsins og mun veita viðeigandi yfirvöldum fulla samvinnu.“
Xhaka, sem er lykilmaður í liði Sunderland sem og svissneska landsliðinu, hefur verið dreginn úr landsliðshópi Sviss fyrir komandi verkefni liðsins í Þjóðadeild UEFA.
Svissneska knattspyrnusambandið telur að það sé hið rétta í stöðunni að gera það á meðan mál Xhaka sé til rannsóknar.