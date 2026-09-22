Öll spjót beinast að Írum og Heimi Valur Páll Eiríksson skrifar 22. september 2026 09:00 Heimir Hallgrímsson er ekki í öfundsverðri stöðu eftir að Írar drógust gegn Ísrael í Þjóðadeildinni. Allt er vitlaust á Írlandi í aðdraganda leikjanna. Getty/Stephen McCarthy Heimir Hallgrímsson dansar erfiðan línudans þessa dagana vegna komandi leikja Írlands við Ísrael í Þjóðadeildinni í fótbolta. Undirskrifalistar, mótmæli og harðorð viðtöl við fyrrum landsliðsmenn eru meðal þess sem blasir við í írskum fjölmiðlum. Írska knattspyrnusambandið hefur sætt mikilli gagnrýni heima fyrir vegna ákvörðunarinnar að spila komandi leiki við Ísrael. Írar spila báða leikina við Ísrael í komandi glugga; í Ungverjalandi þann 27. september (heimaleikur Ísraels) og í Serbíu þann 4. október (heimaleikur Íra). Írar treystu sér að því er virðist ekki til að fá ísraelska liðið til Írlands, en slíku getur fylgt heljarinnar vesen, líkt og stjórnendur HSÍ fengu að kynnast þegar ísraelska kvennalandsliðið í handbolta kom hingað til lands um árið og leika þurfti fyrir luktum dyrum. Það sætir einnig gagnrýni að Írar hafi þá ákveðið að spila leikinn við Ísraela í Serbíu af öllum stöðum, ekki síst í ljósi þess að stór hluti írsku þjóðarinnar sakar Ísraela um þjóðarmorð, og að þónokkrir háttsettir Serbar hafi verið dæmdir fyrir slíka glæpi eftir átök í Júgóslavíu á tíunda áratugnum. Einn þeirra, Ratko Mladic, gjarnan kallaður slátrari Bosníu, var dæmdur fyrir þjóðarmorð og stríðsglæpi. Sá var hylltur sem hetja fyrir fótboltaleik Rauðu stjörnunnar og Partizan í Belgrað á dögunum, eftir andlát hans í fangelsi í Haag nokkrum dögum fyrr. Stór undirskriftarlisti og fyrrverandi landsliðsmenn æfir Líkt og greint var frá á Vísi í morgun hafa mótmæli verið skipulögð vegna komandi leikja, bæði fyrir utan liðshótel Íra og við híbýli írska knattspyrnusambandsins. Spjót beinast að landsliðinu úr mörgum áttum, innanlands og einnig frá Ísrael. Yfir 160 írskir atvinnuíþróttamenn, þar á meðal rúgbýmenn, hnefaleikakappar, hjólreiðafólk, körfuboltafólk og frjálsíþróttafólk, hafa undirritað áskorun til írska knattspyrnusambandsins og landsliðsmanna Írlands um að sniðganga leikinn og neita að mæta Ísraelum. Einhverjir fyrrverandi landsliðsmenn eru litlu ánægðari með ákvörðun Íra að spila leikinn. „Írland á ekki að spila við Ísrael. Ekki í Dublin, ekki í Ungverjalandi og klárlega ekki „heimaleik“ í Serbíu. Ekki meðan ísraelskar hersveitir fremja þjóðarmorð. Við sem írsk þjóð hefðum getað horfst í augu við afleiðingarnar af sniðgöngu saman. Írska knattspyrnusambandið hefði haft allan minn stuðning sem fyrrverandi landsliðsmaður,“ segir goðsögnin Kevin Kilbane sem lék 110 landsleiki fyrir Íra frá 1997 til 2011. Kevin Kilbane átti langan feril í ensku úrvalsdeildinni með Sunderland, Everton, Wigan og Hull.NordicPhotos/GettyImages Fyrrverandi landsliðsmaðurinn James McClean er einnig ósáttur. „Sá einstaklingur í kringum írska liðið sem tekur þátt í leik við Ísrael á að skammast sín. Ég elskaði að klæðast írsku treyjunni, það var mér allt. En þetta er rangt. Þetta er ekki pólitík, þetta er spurning um rétt eða rangt,“ segir McClean sem spilaði 103 landsleiki frá 2012 til 2023. McClean var öflugur með landsliðinu og spilaði yfir 100 landsleiki.vísir/getty Ísraelar segja Heimi heimskan Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, hefur fallist á þá ákvörðun æðri stjórnenda sambandsins að fara í leikina við Ísrael og situr í þeirri erfiðu stöðu að þurfa sem þjálfari liðsins að svara fyrir það. Hann hefur sagt óþægindi gera vart við sig hjá flestum í leikmannahópi Írlands vegna komandi leikja og hann hringdi í hvern einasta mann sem hann valdi í hópinn fyrirfram til að athuga hvort viðkomandi treysti sér til að spila við Ísraelana. Aðspurður um það hvort Írland stæði með þjóðarmorði Ísraela með því að spila við þá sagði Heimir í gær: „Við erum ekki að spila með þjóðarmorði, við erum að spila gegn þjóðarmorði. Við erum að spila gegn Ísrael, við erum ekki að spila með Ísrael.“ Þau ummæli drógu dilk á eftir sér þar sem Ísraelar eru æfir. Harðorð yfirlýsing knattspyrnusambands landsins í gær sakaði Heimi um „fáfræði, hræsni og heimsku“. Í aðdraganda leikjanna hefur Heimir þá bent á þá andstæðu í nálgun alþjóðaknattspyrnusambanda að heimila Ísraelum þátttöku á meðan Rússum er meinuð þátttaka sökum innrásar þeirra í Úkraínu. Írar sendu þá beiðni til UEFA þess efnis að þeir myndu aldrei aftur dragast gegn Ísraelum í keppnisleikjum sökum þess fjaðrafoks sem orðið hefur vegna komandi leikja. UEFA hafnaði þeirri beiðni. Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Írland Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Þjóðadeild karla í fótbolta Utan vallar Fréttaskýringar Mest lesið Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti Einar verulega ósáttur: „Mér finnst þetta bara galin ummæli“ Handbolti Öll spjót beinast að Írum og Heimi Fótbolti Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Fótbolti Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Íslenski boltinn Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Fótbolti Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Íslenski boltinn Baulað á Luke Littler í Hollandi Sport Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Fótbolti Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Fótbolti Fleiri fréttir Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Öll spjót beinast að Írum og Heimi Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Prentaði mynd af brotum sem áttu að verðskulda rauð spjöld Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Eiði Smára ekki skemmt Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu „Mér finnst það ekki vandamál“ Draga verulega úr umfjöllun um leiki Írlands við Ísraels Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Dagur Dan glímdi við Messi í nótt Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. 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