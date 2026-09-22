Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Valur Páll Eiríksson skrifar 22. september 2026 14:16 Mbappé og mamma hans hrifust mjög af Jurgen Klopp og Liverpool sem klúbbi. Frakkinn ákvað hins vegar að halda kyrru fyrir í heimalandinu og semja frekar við PSG. Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images Kylian Mbappé var nærri því að ganga í raðir Liverpool frá Mónakó á sínum tíma. Mamma hans hvatti hann eindregið að fara til Bítlaborgarinnar. Mbappé greinir frá þessu í löngu viðtali við The Athletic sem kom út í dag. Sá franski var orðaður við Liverpool þegar hann var leikmaður Mónakó en ákvað frekar að semja við Paris Saint-Germain í heimalandinu. „Þetta var á meðan ég spilaði í Mónakó. Ég þurfti að taka ákvörðun. Og já, ég var nálægt því að fara til Liverpool. Mamma var mikill aðdáandi Jurgen Klopp og uppáhaldsáfangastaðurinn hennar var Liverpool. Hún vildi að ég færi þangað,“ segir Mbappé og bætir við:„Ég hlustaði ekki því ég vildi spila í borginni minni, París. Ég vildi ekki yfirgefa landið mitt áður en ég væri orðinn einhver. En já, mamma sagði alltaf: „Liverpool – þú munt fara þangað, spila á Anfield, það verður geggjað fyrir þig.“ Ég sagði bara: „Allt í lagi!“ Mbappé fór til Liverpool í viðræður og mamma hans varð ástfangin af Anfield og starfsfólki félagsins. „Hún fór þangað (í) fyrsta skrefið í samningaviðræðunum. Hún fór til borgarinnar, á leikvanginn, hún hitti fólkið. Hún sagði: „Þetta er dásamlegur klúbbur, allir eru svo vingjarnlegir, þetta er fjölskylduklúbbur, stór klúbbur,“ segir Mbappé og bætir við:„Hún fór á Anfield og varð ástfangin af staðnum. Hún horfði á nokkra leiki ein til að finna fyrir andrúmsloftinu, því hún vildi ímynda sér mig á þessum leikvangi.“ Mbappé hafi hrifist af Jurgen Klopp, þáverandi knattspyrnustjóra Liverpool, en á endanum ákveðið að fara til PSG. „Við vorum alltaf að tala saman. „Hvað finnst þér, mamma?“ Hún sagði: „Mér finnst að þú eigir að fara til Liverpool.“ Ég sagði: „Allt í lagi, allt í lagi, allt í lagi!“ því Jurgen Klopp var frábær stjóri. Ég hitti hann og átti frábært samband við hann. Ég bar mikla virðingu fyrir honum.“ Franski boltinn Enski boltinn Spænski boltinn Liverpool FC Real Madrid CF Mest lesið Öll spjót beinast að Írum og Heimi Fótbolti „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti Einar verulega ósáttur: „Mér finnst þetta bara galin ummæli“ Handbolti Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Íslenski boltinn Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Fótbolti Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Íslenski boltinn Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Fótbolti Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Fótbolti Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Íslenski boltinn Fleiri fréttir Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Eiði Smára ekki skemmt Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu „Mér finnst það ekki vandamál“ Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Slysalegt sjálfsmark en Cunha reddaði stigi Isak tryggði Liverpool sigurinn City vann Sunderland í átta marka leik Rushworth gerði það sama og Schmeichel fyrir 34 árum Sjáðu mörkin sem buguðu meistarana og rautt spjald fyrir leikaraskap Fyrsta mark Coventry skilaði fyrsta sigrinum Barry sendi Everton upp í fimmta sæti og Newcastle vann Hull Skytturnar skotnar í kaf í Brighton Tottenham sökk dýpra og enn án sigurs í fimm leikjum Fjórföld löggæsla fyrir harðasta ríg Englands JJ Gabriel mættur til Barcelona Brentford taplausir eftir sigur á bitlausu liði Chelsea Richarlison hafnaði Vasco da Gama: „Við reyndum allt“ Flestir Íslendingar halda með Liverpool Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Sjá meira