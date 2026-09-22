Enski boltinn

Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool

Valur Páll Eiríksson skrifar
Mbappé og mamma hans hrifust mjög af Jurgen Klopp og Liverpool sem klúbbi. Frakkinn ákvað hins vegar að halda kyrru fyrir í heimalandinu og semja frekar við PSG.
Mbappé og mamma hans hrifust mjög af Jurgen Klopp og Liverpool sem klúbbi. Frakkinn ákvað hins vegar að halda kyrru fyrir í heimalandinu og semja frekar við PSG. Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Kylian Mbappé var nærri því að ganga í raðir Liverpool frá Mónakó á sínum tíma. Mamma hans hvatti hann eindregið að fara til Bítlaborgarinnar.

Mbappé greinir frá þessu í löngu viðtali við The Athletic sem kom út í dag. Sá franski var orðaður við Liverpool þegar hann var leikmaður Mónakó en ákvað frekar að semja við Paris Saint-Germain í heimalandinu.

„Þetta var á meðan ég spilaði í Mónakó. Ég þurfti að taka ákvörðun. Og já, ég var nálægt því að fara til Liverpool. Mamma var mikill aðdáandi Jurgen Klopp og uppáhaldsáfangastaðurinn hennar var Liverpool. Hún vildi að ég færi þangað,“ segir Mbappé og bætir við:

„Ég hlustaði ekki því ég vildi spila í borginni minni, París. Ég vildi ekki yfirgefa landið mitt áður en ég væri orðinn einhver. En já, mamma sagði alltaf: „Liverpool – þú munt fara þangað, spila á Anfield, það verður geggjað fyrir þig.“ Ég sagði bara: „Allt í lagi!“

Mbappé fór til Liverpool í viðræður og mamma hans varð ástfangin af Anfield og starfsfólki félagsins.

„Hún fór þangað (í) fyrsta skrefið í samningaviðræðunum. Hún fór til borgarinnar, á leikvanginn, hún hitti fólkið. Hún sagði: „Þetta er dásamlegur klúbbur, allir eru svo vingjarnlegir, þetta er fjölskylduklúbbur, stór klúbbur,“ segir Mbappé og bætir við:

„Hún fór á Anfield og varð ástfangin af staðnum. Hún horfði á nokkra leiki ein til að finna fyrir andrúmsloftinu, því hún vildi ímynda sér mig á þessum leikvangi.“

Mbappé hafi hrifist af Jurgen Klopp, þáverandi knattspyrnustjóra Liverpool, en á endanum ákveðið að fara til PSG.

„Við vorum alltaf að tala saman. „Hvað finnst þér, mamma?“ Hún sagði: „Mér finnst að þú eigir að fara til Liverpool.“ Ég sagði: „Allt í lagi, allt í lagi, allt í lagi!“ því Jurgen Klopp var frábær stjóri. Ég hitti hann og átti frábært samband við hann. Ég bar mikla virðingu fyrir honum.“

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