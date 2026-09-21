Enski boltinn

Pressa Brighton gerði vörn Arsenal ó­örugga

Andri Broddason skrifar
Leikmenn Englandsmeistara Arsenal þurftu að sætta sig við stórt tap gegn vel spilandi liði Brighton um helgina.
Leikmenn Englandsmeistara Arsenal þurftu að sætta sig við stórt tap gegn vel spilandi liði Brighton um helgina. Clive Rose/Getty Images

Brighton vann 3-0 stórsigur á ríkjandi Englandsmeisturum Arsenal um helgina. Margir héldu að liðið myndi fara í lægð eftir að hafa náð hátindi fyrir um fjórum árum en gengi liðsins virðist vera betra en þá.

Halldór Árnason fór yfir hvernig Brighton-liðið tók yfir Arsenal í leik helgarinnar. Þar spilaði liðið djarfa pressu sem Arsenal náði ekki að spila sig úr og komst í vandræði hvað eftir annað.

„Brighton mætti Arsenal í maður á mann hápressu í 90 mínútur. Arsenal ætlaði að spila út úr pressunni en komust aldrei eitt né neitt.“

Klippa: Messan: Pressa Brighton

Þrátt fyrir að Brighton hafi náð forystunni þá slakaði pressan þeirra ekkert á.

„Það er ekkert verið að falla til baka og fara að verja eitthvað. Það er bara farið á þá á fullri ferð. [Leikmenn Brighton] eru bara hrikalega hugrakkir og agressívir í pressu.“

Lið Arsenal reyndi að spila sig úr pressu Brighton en það gekk erfiðlega hjá liðinu. Þá reyndi liðið að fara aðra leið og sparka boltanum yfir vörn Brighton og keyra á þá þannig. Það gekk betur en ekki nógu vel þar sem Arsenal náði ekki að losa pressu Brighton.

„Í byrjun seinni hálfleiks er hafsent að pressa [Martin] Ödegaard hjá D-boga Arsenal. Svona var þetta allan leikinn, [Brighton] voru hrikalega öflugir og hugrakkir, frábærir sóknarlega og enn betri varnarlega.“

Eiður Smári Guðjohnsen tók undir orð Halldórs og sá í fyrsta skipti veikleikamerki í öftustu línu Arsenal þegar liðið var að spila upp.

„Pressan hjá Brighton var það góð að Arsenal-vörnin plús markmaður voru bara óöruggir. Það segir mikið um hversu vel Brighton-liðið spilaði.“

Umræðuna má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.

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