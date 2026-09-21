Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Andri Broddason skrifar 21. september 2026 19:30 Leikmenn Englandsmeistara Arsenal þurftu að sætta sig við stórt tap gegn vel spilandi liði Brighton um helgina. Clive Rose/Getty Images Brighton vann 3-0 stórsigur á ríkjandi Englandsmeisturum Arsenal um helgina. Margir héldu að liðið myndi fara í lægð eftir að hafa náð hátindi fyrir um fjórum árum en gengi liðsins virðist vera betra en þá. Halldór Árnason fór yfir hvernig Brighton-liðið tók yfir Arsenal í leik helgarinnar. Þar spilaði liðið djarfa pressu sem Arsenal náði ekki að spila sig úr og komst í vandræði hvað eftir annað. „Brighton mætti Arsenal í maður á mann hápressu í 90 mínútur. Arsenal ætlaði að spila út úr pressunni en komust aldrei eitt né neitt.“ Klippa: Messan: Pressa Brighton Þrátt fyrir að Brighton hafi náð forystunni þá slakaði pressan þeirra ekkert á. „Það er ekkert verið að falla til baka og fara að verja eitthvað. Það er bara farið á þá á fullri ferð. [Leikmenn Brighton] eru bara hrikalega hugrakkir og agressívir í pressu.“ Lið Arsenal reyndi að spila sig úr pressu Brighton en það gekk erfiðlega hjá liðinu. Þá reyndi liðið að fara aðra leið og sparka boltanum yfir vörn Brighton og keyra á þá þannig. Það gekk betur en ekki nógu vel þar sem Arsenal náði ekki að losa pressu Brighton. „Í byrjun seinni hálfleiks er hafsent að pressa [Martin] Ödegaard hjá D-boga Arsenal. Svona var þetta allan leikinn, [Brighton] voru hrikalega öflugir og hugrakkir, frábærir sóknarlega og enn betri varnarlega.“ Eiður Smári Guðjohnsen tók undir orð Halldórs og sá í fyrsta skipti veikleikamerki í öftustu línu Arsenal þegar liðið var að spila upp. „Pressan hjá Brighton var það góð að Arsenal-vörnin plús markmaður voru bara óöruggir. Það segir mikið um hversu vel Brighton-liðið spilaði.“ Umræðuna má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan. Enski boltinn Fótbolti Arsenal FC Brighton & Hove Albion Mest lesið Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Fótbolti Eiði Smára ekki skemmt Enski boltinn Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Íslenski boltinn Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Fótbolti Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Enski boltinn Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Íslenski boltinn Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Fótbolti Ellefu ára senuþjófur fékk að vaka: „Ef hann ætlar að vinna þá þarf hann pepp“ Sport Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Íslenski boltinn Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Fótbolti Fleiri fréttir Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Eiði Smára ekki skemmt Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu „Mér finnst það ekki vandamál“ Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Slysalegt sjálfsmark en Cunha reddaði stigi Isak tryggði Liverpool sigurinn City vann Sunderland í átta marka leik Rushworth gerði það sama og Schmeichel fyrir 34 árum Sjáðu mörkin sem buguðu meistarana og rautt spjald fyrir leikaraskap Fyrsta mark Coventry skilaði fyrsta sigrinum Barry sendi Everton upp í fimmta sæti og Newcastle vann Hull Skytturnar skotnar í kaf í Brighton Tottenham sökk dýpra og enn án sigurs í fimm leikjum Fjórföld löggæsla fyrir harðasta ríg Englands JJ Gabriel mættur til Barcelona Brentford taplausir eftir sigur á bitlausu liði Chelsea Richarlison hafnaði Vasco da Gama: „Við reyndum allt“ Flestir Íslendingar halda með Liverpool Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Boehly selur og kveður Chelsea Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Sjá meira