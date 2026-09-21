Eiði Smára ekki skemmt Valur Páll Eiríksson skrifar 21. september 2026 15:00 Eiður Smári er goðsögn hjá Chelsea. Eiður Smári Guðjohnsen var ekki hrifinn af sínu gamla félagi Chelsea sem fékk 3-0 útreið gegn Brentford í ensku úrvalsdeildinni um helgina. Eiður Smári gerði leikinn upp ásamt Kjartani Atla Kjartanssyni og Halldóri Árnasyni í Messunni á Sýn Sport í gær. Chelsea átti slæman dag og tapaði 3-0 fyrir Brentford á föstudagskvöldið. „Það sem situr eftir er, hversu orkumikið og skemmtilegt þetta Brentford-lið er. Þeir gera einföldu hlutina svo ofboðslega vel. Grunngildin eru bara til staðar. Og það sem að Keith Andrews tók við liði sem okkur fannst fullmótað. Hann er búinn að betrumbæta það lið enn meira,“ segir Eiður Smári, sem sneri sér þá að Chelsea. Klippa: Eiður ósáttur við Chelsea „Chelsea aftur á móti. Hversu langur er þátturinn?“ spurði Eiður og uppskar hlátur kollega sinna. „Þetta var lélegasti leikurinn á þessu tímabili, klárlega. Og maður veltir fyrir sér, hver er þá bætingin? Jú, við erum ábyggilega skemmtilegir að horfa á, við Chelsea-menn. Við erum ábyggilega skemmtilegir að horfa fram á við þegar við erum á okkar degi, en þegar það virkar ekki, þá er ekkert svo mikið eftir,“ segir Eiður. Enzo Fernández fór frá Chelsea til Manchester City undir lok félagsskiptagluggans og miðja Chelsea var mönnuð af þeim Valentín Barco og Jordan Henderson í tapinu á föstudag. Reece James, Moises Caicedo og Romeo Lavia hafa allir átt í vandræðum með að halda sér heilum. „Ef þetta er parið á miðjunni hjá Chelsea. Jordan Henderson og Barco. Við erum ekki að fara að vinna titla né varla leiki held ég með þá tvo að stjórna miðjunni.“ Umræðuna má sjá í spilaranum. Chelsea FC Enski boltinn Mest lesið Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Íslenski boltinn Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Fótbolti Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Enski boltinn Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Fótbolti Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Íslenski boltinn Ellefu ára senuþjófur fékk að vaka: „Ef hann ætlar að vinna þá þarf hann pepp“ Sport Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Fótbolti Veltur ekki bara á Þorleifi að bæta Íslandsmet í bakgarðshlaupi Sport Slagsmál í Vesturbæ og erfið helgi Bjarka Sport Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Enski boltinn Fleiri fréttir Eiði Smára ekki skemmt Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu „Mér finnst það ekki vandamál“ Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Slysalegt sjálfsmark en Cunha reddaði stigi Isak tryggði Liverpool sigurinn City vann Sunderland í átta marka leik Rushworth gerði það sama og Schmeichel fyrir 34 árum Sjáðu mörkin sem buguðu meistarana og rautt spjald fyrir leikaraskap Fyrsta mark Coventry skilaði fyrsta sigrinum Barry sendi Everton upp í fimmta sæti og Newcastle vann Hull Skytturnar skotnar í kaf í Brighton Tottenham sökk dýpra og enn án sigurs í fimm leikjum Fjórföld löggæsla fyrir harðasta ríg Englands JJ Gabriel mættur til Barcelona Brentford taplausir eftir sigur á bitlausu liði Chelsea Richarlison hafnaði Vasco da Gama: „Við reyndum allt“ Flestir Íslendingar halda með Liverpool Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Boehly selur og kveður Chelsea Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Sjá meira