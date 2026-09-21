Enski boltinn

Eiði Smára ekki skemmt

Valur Páll Eiríksson skrifar
Eiður Smári er goðsögn hjá Chelsea.
Eiður Smári er goðsögn hjá Chelsea.

Eiður Smári Guðjohnsen var ekki hrifinn af sínu gamla félagi Chelsea sem fékk 3-0 útreið gegn Brentford í ensku úrvalsdeildinni um helgina.

Eiður Smári gerði leikinn upp ásamt Kjartani Atla Kjartanssyni og Halldóri Árnasyni í Messunni á Sýn Sport í gær. Chelsea átti slæman dag og tapaði 3-0 fyrir Brentford á föstudagskvöldið.

„Það sem situr eftir er, hversu orkumikið og skemmtilegt þetta Brentford-lið er. Þeir gera einföldu hlutina svo ofboðslega vel. Grunngildin eru bara til staðar. Og það sem að Keith Andrews tók við liði sem okkur fannst fullmótað. Hann er búinn að betrumbæta það lið enn meira,“ segir Eiður Smári, sem sneri sér þá að Chelsea.

Klippa: Eiður ósáttur við Chelsea

„Chelsea aftur á móti. Hversu langur er þátturinn?“ spurði Eiður og uppskar hlátur kollega sinna.

„Þetta var lélegasti leikurinn á þessu tímabili, klárlega. Og maður veltir fyrir sér, hver er þá bætingin? Jú, við erum ábyggilega skemmtilegir að horfa á, við Chelsea-menn. Við erum ábyggilega skemmtilegir að horfa fram á við þegar við erum á okkar degi, en þegar það virkar ekki, þá er ekkert svo mikið eftir,“ segir Eiður.

Enzo Fernández fór frá Chelsea til Manchester City undir lok félagsskiptagluggans og miðja Chelsea var mönnuð af þeim Valentín Barco og Jordan Henderson í tapinu á föstudag. Reece James, Moises Caicedo og Romeo Lavia hafa allir átt í vandræðum með að halda sér heilum.

„Ef þetta er parið á miðjunni hjá Chelsea. Jordan Henderson og Barco. Við erum ekki að fara að vinna titla né varla leiki held ég með þá tvo að stjórna miðjunni.“

Umræðuna má sjá í spilaranum.

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