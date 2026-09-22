Íslenski boltinn

„Þrjá­tíu og sjö ára and­setinn karl­maður í Vestur­bænum“

Aron Guðmundsson skrifar
Gylfi Þór í leiknum gegn KR á dögunum
Gylfi Þór í leiknum gegn KR á dögunum Vísir/Anton Brink

Sér­fræðingar Stúkunnar lofsömuðu Gylfa Þór Sigurðs­son og hans frammistöðu er Víkingar tryggðu sér Ís­lands­meistara­titilinn annað tíma­bilið í röð með sigri gegn KR um nýliðna helgi.

„Hann var ótrú­legur,“ sagði Baldur Sigurðs­son, einn af sér­fræðingum Stúkunnar, um frammistöðu Gylfa í um­ræddum leik. „Við vitum alveg hvað hann getur á boltanum, hversu hæfi­leikaríkur hann er. En það sem að vinnu­fram­lag hans til liðsins er ótrú­legt.“

Klippa: Stúkan: Eins og Argentína og Messi

Albert Brynjar Inga­son tók undir það.

„Hann er svo vinnu­samur, hann er svo dug­legur. Það eru ekkert svo margir sem spá í því hvað hann gefur Víkingum mikið. Hann var and­setinn. Þetta var 37 ára and­setinn karl­maður í Vestur­bænum á laugar­daginn. Hann spilar svo reiður.“

Það sé risastórt fyrir Víkinga að verja Ís­lands­meistara­titilinn.

„Fyrsta liðið sem gerir það síðan er Valur árið 2018. En ef Gylfi hefði verið saddur eftir titilinn í fyrra og spilað þannig í ár, þá hefði það verið tölu­vert erfiðara fyrir Sölva Geir og hans menn að verja titilinn. Þegar Gylfi er svona gíraður og svona hungraður í að taka þetta aftur þá fylgja bara allir hinir með. Þetta er bara svolítið eins og Argentína og Messi. Þú ert ekkert að fara að slaka á þegar þú ert með gæja eins og Gylfa í liðinu. Það er bara ekki séns.“

Um­ræðuna um Gylfa Þór Sigurðs­son í Stúkunni í gær má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni.

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