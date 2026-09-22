Sérfræðingar Stúkunnar lofsömuðu Gylfa Þór Sigurðsson og hans frammistöðu er Víkingar tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn annað tímabilið í röð með sigri gegn KR um nýliðna helgi.
„Hann var ótrúlegur,“ sagði Baldur Sigurðsson, einn af sérfræðingum Stúkunnar, um frammistöðu Gylfa í umræddum leik. „Við vitum alveg hvað hann getur á boltanum, hversu hæfileikaríkur hann er. En það sem að vinnuframlag hans til liðsins er ótrúlegt.“
Albert Brynjar Ingason tók undir það.
„Hann er svo vinnusamur, hann er svo duglegur. Það eru ekkert svo margir sem spá í því hvað hann gefur Víkingum mikið. Hann var andsetinn. Þetta var 37 ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum á laugardaginn. Hann spilar svo reiður.“
Það sé risastórt fyrir Víkinga að verja Íslandsmeistaratitilinn.
„Fyrsta liðið sem gerir það síðan er Valur árið 2018. En ef Gylfi hefði verið saddur eftir titilinn í fyrra og spilað þannig í ár, þá hefði það verið töluvert erfiðara fyrir Sölva Geir og hans menn að verja titilinn. Þegar Gylfi er svona gíraður og svona hungraður í að taka þetta aftur þá fylgja bara allir hinir með. Þetta er bara svolítið eins og Argentína og Messi. Þú ert ekkert að fara að slaka á þegar þú ert með gæja eins og Gylfa í liðinu. Það er bara ekki séns.“
Umræðuna um Gylfa Þór Sigurðsson í Stúkunni í gær má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni.